Покупать только днем и только в людном месте: как не стать жертвой преступников при покупке авто

Эксперты рекомендуют назначать просмотр автомобиля только днём и в людном месте Фото: Александр Ощепков / НГС

Следователи и полицейские нашли пропавшую месяц назад Наталью Устинову — женщина погибла, а её тело обнаружили на окраине Кировского района. Как рассказывали родственники, Наталья поехала смотреть новый автомобиль и не вернулась домой. Одна из версий убийства связана как раз с поиском нового авто. Это не первое громкое убийство при похожих обстоятельствах: напомним, зимой убили Ирину Синельникову, которая поехала одна продавать Peugeot 407.

НГС попросил эксперта рассказать, как распознать преступника и как выбрать место для встречи. По словам директора автосалона «Гепард-С» Андрея Громова, их несколько.

Если вы приехали в другой город, то нельзя сообщать продавцу номер рейса самолёта и поезда и время прибытия. Встречаться только в светлое время суток. Встречаться возле отделения банков. Там всегда многолюдно, а банки ведут видеонаблюдение в том числе на улице рядом с офисом. Если вы продали автомобиль и опасаетесь, что покупатель мог расплатиться с вами фальшивыми купюрами, то сразу же положите их на карточку — банкомат не примет подделку. Можно встретиться на СТО, не возле станции, а именно внутри — за 300 рублей вы увидите состояние авто и получите сразу несколько свидетелей. Станция обслуживания должна иметь лицензию, быть в городских справочниках и иметь отзывы. Место встречи должно быть в черте города, желательно ближе к центру, но не в промышленных зонах и не за городом. Неточные ответы на простые вопросы должны насторожить ещё во время телефонного разговора. Продавец должен сказать, как давно владеет автомобилем, сколько было владельцев. Главной ошибкой всех жертв убийств во время покупки авто эксперты называют то, что на сделку они отправлялись одни.

