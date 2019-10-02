Новосибирцы попросили Путина потушить горящие свалки

Ролик длиной в полторы минуты «Зелёная дружина» снимала в пятницу, 27 сентября. Активисты возмущены тем, что региональный оператор по вывозу мусора «Экология-Новосибирск» не предпринимает меры по тушению свалок. На видео вошли кадры с горящим мусором, а также попытки «Зелёной дружины» потушить его.

«Сегодня мы вышли на акцию #хотябытак. Неравнодушные жители Новосибирска, хватайте вёдра с песком и водой, огнетушители и приезжайте, присоединяйтесь к нам. Может, хотя бы так обратит внимание на проблему наша власть, наш региональный мусорный оператор "Экология-Новосибирск", который знает, что делать с кучей денег, которые они собирают с нас с вами, а что делать с кучей мусора, они придумать не могут», — рассказывает на видео активист дружины Андрей Шамалёв.

Шамалёв отмечает, что свалки горят по всей области, а после обращается с просьбой помочь в тушении Владимира Путина.

«Владимир Владимирович, может быть, уже вы заметите, что шайка жуликов в лице мусорного оператора не делает абсолютно ничего. Дайте им уже по шапке, чтобы они начали уже работать или ушли», — говорит Шамалёв.

Руководитель проекта «Зелёная дружина» Илья Сазонов рассказал корреспонденту НГС, что сами активисты потушили немного. С собой у активистов было пять мешков с песком и четыре огнетушителя. Сазонов подчеркнул, что они не рассчитывали потушить весь огонь, а только хотели привести пример.

