Путин уволил главного следователя новосибирской полиции

По информации источника НГС, приказ был подписан на днях, но ещё официально не опубликован. В распоряжении редакции НГС есть фото приказа об увольнении Андрея Неупокоева.

Начальник отдела информации и общественных связей МВД полковник внутренней службы Сергей Щекотин сообщил корреспонденту НГС, что ведомство пока не комментирует информацию об отставке Неупокоева.

Информация о возможном увольнении Андрея Неупокоева появилась ещё в начале сентября: тогда в соцсеть Facebook слили фото ходатайства с просьбой отстранить его от должности после следственной проверки. Тогда же в полиции говорили, что Неупокоев продолжает работать в ведомстве.

Справка: Андрею Неупокоеву 45 лет. В 1996 году он окончил Омский юридический институт МВД. В 2011 году его назначили заместителем начальника отдела организационного управления Следственного департамента МВД России. В 2014 году окончил Академию управления МВД России и был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Белгородской области. С марта 2017 года занимает должность замначальника ГУ МВД по Новосибирской области и начальника главного следственного управления областной полиции.

В октябре прошлого года свой пост покинул начальник Новосибирской ГИБДД Сергей Штельмах — после этого он подал в суд, требуя восстановить его в должности.