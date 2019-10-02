Путин уволил главного следователя новосибирской полиции

Утром 2 октября стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении заместителя начальника ГУ МВД по Новосибирской области, начальника главного следственного управления областного управления МВД Андрея Неупокоева.
По информации источника НГС, приказ был подписан на днях, но ещё официально не опубликован. В распоряжении редакции НГС есть фото приказа об увольнении Андрея Неупокоева.
Источник НГС в правоохранительных органах Новосибирской области подтвердил информацию об отстранении Андрея Неупокоева от занимаемой должности.
Начальник отдела информации и общественных связей МВД полковник внутренней службы Сергей Щекотин сообщил корреспонденту НГС, что ведомство пока не комментирует информацию об отставке Неупокоева.
Информация о возможном увольнении Андрея Неупокоева появилась ещё в начале сентября: тогда в соцсеть Facebook слили фото ходатайства с просьбой отстранить его от должности после следственной проверки. Тогда же в полиции говорили, что Неупокоев продолжает работать в ведомстве.
Справка: Андрею Неупокоеву 45 лет. В 1996 году он окончил Омский юридический институт МВД. В 2011 году его назначили заместителем начальника отдела организационного управления Следственного департамента МВД России. В 2014 году окончил Академию управления МВД России и был назначен на должность заместителя начальника УМВД России по Белгородской области. С марта 2017 года занимает должность замначальника ГУ МВД по Новосибирской области и начальника главного следственного управления областной полиции.
В октябре прошлого года свой пост покинул начальник Новосибирской ГИБДД Сергей Штельмах — после этого он подал в суд, требуя восстановить его в должности.