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В центре парка «Берёзовая роща» снесли засохшие ели

Место, на котором стояли аварийные деревья, заложат плиткой

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Аварийные деревья убрали сегодня утром

Аварийные деревья убрали сегодня утром

Сегодня, 2 октября, в центре парка «Берёзовая роща» снесли четыре ели. Деревья засохли ещё в прошлом году и простояли в таком виде всё лето.

«Рослесзащита сделали нам экспертизу данных деревьев и сделали вывод, что они уже подлежат сносу. <...> Разрушение стволов, корневой системы пошло из-за того, что недостаточно было поливочной влаги через уложенную по периметру плитку, поэтому деревья, к сожалению, пришли в негодность», — рассказал корреспонденту НГС директор парка культуры и отдыха «Березовая роща» Андрей Былин.

Газон, на котором росли аварийные ели, в ближайшее время заложат плиткой — на зиму здесь будут ставить искусственную ёлку. 

До 20 октября в парке вместо снесённых деревьев высадят четыре четырёхметровые сизые ели. На их покупку потратили 68 тысяч рублей.

Аварийные деревья будут убирать и в Первомайском сквере — городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

    плытка! недорого! комунужна плытка!
    2 окт 2019 в 10:18

    всё закотать в асфальт.
    Нэт, лучше плыткой.
    таки можно неплохо поднятся : )

    Ешчо не везде в хороде лежит плытка !