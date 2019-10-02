В центре парка «Берёзовая роща» снесли засохшие ели

Сегодня, 2 октября, в центре парка «Берёзовая роща» снесли четыре ели. Деревья засохли ещё в прошлом году и простояли в таком виде всё лето.
«Рослесзащита сделали нам экспертизу данных деревьев и сделали вывод, что они уже подлежат сносу. <...> Разрушение стволов, корневой системы пошло из-за того, что недостаточно было поливочной влаги через уложенную по периметру плитку, поэтому деревья, к сожалению, пришли в негодность», — рассказал корреспонденту НГС директор парка культуры и отдыха «Березовая роща» Андрей Былин.
Газон, на котором росли аварийные ели, в ближайшее время заложат плиткой — на зиму здесь будут ставить искусственную ёлку.
До 20 октября в парке вместо снесённых деревьев высадят четыре четырёхметровые сизые ели. На их покупку потратили 68 тысяч рублей.
Аварийные деревья будут убирать и в Первомайском сквере — городские власти выдали «Горзеленхозу» разрешения на санитарную обрезку 12 деревьев и замену ещё 162.