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Осень

Новосибирцы увлеклись октябрьским рассветом и сделали множество снимков

Синоптики рассказали, из-за чего небо окрашивается в яркие краски

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Солнце взошло над Новосибирском в 7:33

Солнце взошло над Новосибирском в 7:33

Утром 2 октября над Новосибирском поднялся красивый восход — горожане фотографировали небо, переливающееся разными оттенками, и делились снимками в соцсетях.

По информации пресс-секретаря новосибирского Гидрометцентра Ренада Ягудин, такие явления нормальны для малооблачной погоды.

«Это нормально при достаточно ясной и малооблачной погоде, могут быть такие переливы красок», — прокомментировал явление Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 2 октября восход солнца произошёл в 7:33, а его закат ожидается в 19:04. Таким образом продолжительность дня составит 11 часов 31 минуту.

Если вы сделали фото красивого заката, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157-00-00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 09:02

    В смысле??? Инстаграм взорвать надо было! Увлеклись они...

    вопрос
    2 окт 2019 в 09:30

    Вот в самом деле людям занятся нечем.Сфотать, выложить в инсту, прислать на НГС...
    НГС публикует, привлекает прокомментировать Ягудина.
    Комментаторы высказали своё мнение.
    Короче все при работе.

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 09:13

    Кто все эти люди? Рассвет и закат можно фотографировать ежедневно, и каждый раз он будет красив по-своему. p.s.: а зимой ждем фото про невиданное явление - ГАЛО!