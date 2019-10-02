Новосибирцы увлеклись октябрьским рассветом и сделали множество снимков

«Это нормально при достаточно ясной и малооблачной погоде, могут быть такие переливы красок», — прокомментировал явление Ренад Ягудин.

По данным Западно-Сибирского УГМС, 2 октября восход солнца произошёл в 7:33, а его закат ожидается в 19:04. Таким образом продолжительность дня составит 11 часов 31 минуту.

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Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.

