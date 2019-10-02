Под Новосибирском две гимнастки без страховки пролетели на параплане (видео)

Поздно вечером во вторник, 1 октября, новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал на своём канале видео, на котором две гимнастки выполняют упражнения на верёвках, закреплённых на параплане. Съёмки проходили в Бердске.
«Во вторник в час дня снимали.Они втроём на параплане, я с дрона снимал», — пояснил блогер.
Как рассказала корреспонденту НГС одна из гимнасток Анжела Кулагина, она уже не впервые выполняет трюки на параплане. Но именно этот полёт называет уникальным.
«Мы впервые поднялись и выполнили гимнастические упражнения на параплане вдвоём. Нас было трое в воздухе. <...> Дело в том, что до этого только одиночных гимнасток поднимали. <…> А мы сделали это вдвоём. Смогли выполнить и взлёт, и посадку в составе трех человек. <...> Кроме того, мы работали без страховки. <...> Я ни разу не видела гимнастов на параплане и на воздушном шаре, которые работают без страховки. А мы работаем», — рассказала спортсменка.
Девушка также отметила, что до этого не видела гимнастов, которые работают на высоте при таких погодных условиях. И именно из-за погоды на времени на подготовку номера было мало.
«Готовились не очень долго. Нам пришлось быстро учить номер, потому что у нас не так много оставалось времени, поскольку осенний сезон полётов заканчивается, холодает. А мы всё-таки в достаточно открытых костюмах, и хотелось без снега выполнить [номер]. Подготовка длилась меньше месяца», — добавила Анжела Кулагина.
Сама спортсменка живет в Москве, ее коллега, вторая гимнастка Наталья Косарева — из Санкт-Петербурга. Девушки специально приехали в Новосибирск, чтобы выполнить этот трюк.
Парапланерист Александр Орлов, который поднимал спортсменок в небо, уточнил, что сам полёт длился восемь минут. Гимнастки выполняли упражнения на высоте
В начале сентября новосибирского велосипедиста сбросили с параплана ради эффектного трюка.