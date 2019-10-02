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Спорт

Под Новосибирском две гимнастки без страховки пролетели на параплане (видео)

Во время полёта спортсменки исполняли гимнастический номер

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Спортсменки выполняли трюк на высоте 600 метров

Спортсменки выполняли трюк на высоте 600 метров

Поздно вечером во вторник, 1 октября, новосибирский блогер Станислав Ражев опубликовал на своём канале видео, на котором две гимнастки выполняют упражнения на верёвках, закреплённых на параплане. Съёмки проходили в Бердске.

«Во вторник в час дня снимали.Они втроём на параплане, я с дрона снимал», — пояснил блогер.

Как рассказала корреспонденту НГС одна из гимнасток Анжела Кулагина, она уже не впервые выполняет трюки на параплане. Но именно этот полёт называет уникальным.

«Мы впервые поднялись и выполнили гимнастические упражнения на параплане вдвоём. Нас было трое в воздухе. <...> Дело в том, что до этого только одиночных гимнасток поднимали. <…> А мы сделали это вдвоём. Смогли выполнить и взлёт, и посадку в составе трех человек. <...> Кроме того, мы работали без страховки. <...> Я ни разу не видела гимнастов на параплане и на воздушном шаре, которые работают без страховки. А мы работаем», — рассказала спортсменка. 

Девушка также отметила, что до этого не видела гимнастов, которые работают на высоте при таких погодных условиях. И именно из-за погоды на времени на подготовку номера было мало.

«Готовились не очень долго. Нам пришлось быстро учить номер, потому что у нас не так много оставалось времени, поскольку осенний сезон полётов заканчивается, холодает. А мы всё-таки в достаточно открытых костюмах, и хотелось без снега выполнить [номер]. Подготовка длилась меньше месяца», — добавила Анжела Кулагина.

Сама спортсменка живет в Москве, ее коллега, вторая гимнастка Наталья Косарева — из Санкт-Петербурга. Девушки специально приехали в Новосибирск, чтобы выполнить этот трюк. 

Парапланерист Александр Орлов, который поднимал спортсменок в небо, уточнил, что сам полёт длился восемь минут. Гимнастки выполняли упражнения на высоте 600 метров.

В начале сентября новосибирского велосипедиста сбросили с параплана ради эффектного трюка.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    С Богаткова
    2 окт 2019 в 01:39

    Парапланом на видео лично я управлял

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 01:52

    когда упадут, просьба, не транслировать