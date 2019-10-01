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Происшествия

В Новосибирской области трёхлетний мальчик погиб, выпав из трактора

Ребёнок попал под колёса прицепа

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Люди на тракторе возвращались домой из леса, когда произошла трагедия

Люди на тракторе возвращались домой из леса, когда произошла трагедия

Вечером во вторник, 1 октября, в Чановском районе Новосибирской области трёхлетний мальчик погиб, выпав из трактора, не оборудованного кабиной. Инцидент произошёл в 20:40.

«Мужчина 1976 года рождения, управляя самоходным шасси с прицепом, двигался в поле возле села Тармакуль с двумя пассажирами — женщиной и трехлетним мальчиком. По предварительной информации, в пути следования ребенок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Как уточнили корреспонденту НГС в ведомстве, люди ездили за дровами в лес. Трагедия произошла, когда они возвращались домой.

Если вы стали свидетелем этого происшествия и можете рассказать подробности, пишите и звоните в нашу редакцию по номеру 8 (923) 157-00-00.


На прошлой неделе на трассе под Новосибирском столкнулись фура и легковой автомобиль — погибли четыре человека.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    1 окт 2019 в 23:18

    Мама мальчика где была в это время?

    Точняк..
    1 окт 2019 в 23:26

    Родителей привлекут к ответствености? ведь они должны были убедится в безопасности транспортного средства.