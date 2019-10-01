В Новосибирской области трёхлетний мальчик погиб, выпав из трактора

Люди на тракторе возвращались домой из леса, когда произошла трагедия

«Мужчина 1976 года рождения, управляя самоходным шасси с прицепом, двигался в поле возле села Тармакуль с двумя пассажирами — женщиной и трехлетним мальчиком. По предварительной информации, в пути следования ребенок выпал из транспортного средства, не оборудованного кабиной, и попал под колесо прицепа. От полученных травм ребенок погиб до прибытия скорой помощи», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Вечером во вторник, 1 октября, в Чановском районе Новосибирской области трёхлетний мальчик погиб, выпав из трактора, не оборудованного кабиной. Инцидент произошёл в 20:40.

Как уточнили корреспонденту НГС в ведомстве, люди ездили за дровами в лес. Трагедия произошла, когда они возвращались домой.

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