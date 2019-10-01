На Никитина столкнулись пять машин

По информации МВД, в аварии сошлись пять автомобилей

«По адресу Никитина, 166 столкнулись пять автомобилей. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек: у него ушиб плеча», — сообщили корреспонденту НГС в областном управлении МВД.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, авария случилась около 18:35 на улице Никитина.

Вечером 1 октября в Октябрьском районе Новосибирска случилось массовое ДТП — на улице Никитина столкнулись сразу пять машин.

Момент аварии запечатлел читатель НГС Сергей. Он прислал в редакцию видео с моментом ДТП.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения магазина автозапчастей на Никитина, 166

«Видео снято камерой наблюдения на магазине автозапчастей на Никитина, 166. <…> Там водитель обгонял, не справился с управлением и собрал четыре машины», — рассказал корреспонденту НГС читатель Сергей.

Вечером 30 сентября в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии одна из машин перевернулась набок.

