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Происшествия

На Никитина столкнулись пять машин

Публикуем видео разбившихся машин

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По информации МВД, в аварии сошлись пять автомобилей

По информации МВД, в аварии сошлись пять автомобилей

Вечером 1 октября в Октябрьском районе Новосибирска случилось массовое ДТП — на улице Никитина столкнулись сразу пять машин.

Как сообщили в пресс-службе областного управления полиции, авария случилась около 18:35 на улице Никитина.

«По адресу Никитина, 166 столкнулись пять автомобилей. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства происшествия. По предварительной информации, в аварии пострадал один человек: у него ушиб плеча», — сообщили корреспонденту НГС в областном управлении МВД.

Момент аварии запечатлел читатель НГС Сергей. Он прислал в редакцию видео с моментом ДТП.

Момент ДТП попал на камеру наблюдения магазина автозапчастей на Никитина, 166

«Видео снято камерой наблюдения на магазине автозапчастей на Никитина, 166. <…> Там водитель обгонял, не справился с управлением и собрал четыре машины», — рассказал корреспонденту НГС читатель Сергей.

Вечером 30 сентября в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии одна из машин перевернулась набок. 

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    КОММЕНТАРИИ (10)

    1 окт 2019 в 21:00

    Господа прулеводы, вы хоть снега дождитесь вот там и покуражитесь.

    Точняк..
    1 окт 2019 в 20:59

    Всем чопом ржем над не умехами за рулем. каждый день бьются.

    с богаткова
    1 окт 2019 в 20:56

    прульки бьются....как водила с 50 летним стажем безаварийного вождения знаю о чем говорю...