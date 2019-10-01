Фиолетовое небо: новосибирцы снимают шикарный вторничный закат

Вечером 1 октября на Новосибирск опустился яркий осенний закат — жители не оставили его без внимания и заполнили социальные сети красивыми фотографиями без фильтров. Читатели НГС также присылали снимки в редакцию.

По информации синоптиков, сейчас к городу пришли области высокого атмосферного давления, которые принесли к городу небольшое потепление. Несмотря на это, жилые дома уже начали подключать к отоплению.

Если вы сделали фото красивого заката, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.



Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.