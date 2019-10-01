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Фиолетовое небо: новосибирцы снимают шикарный вторничный закат

Горожане завалили социальные сети красивыми фотографиями

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Во вторник, 1 октября, в Новосибирске был алый закат

Во вторник, 1 октября, в Новосибирске был алый закат

Вечером 1 октября на Новосибирск опустился яркий осенний закат — жители не оставили его без внимания и заполнили социальные сети красивыми фотографиями без фильтров. Читатели НГС также присылали снимки в редакцию.

Согласно сайту Западно-Сибирского УГМС, сегодня солнце зашло за горизонт в 19:07. Продолжительность дня составила 11 часов 35 минут. 

По информации синоптиков, сейчас к городу пришли области высокого атмосферного давления, которые принесли к городу небольшое потепление. Несмотря на это, жилые дома уже начали подключать к отоплению. 

«Ночью 2 октября без осадков. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха 0... +2 градуса», — говорится на сайте новосибирского Гидрометцентра. 

Если вы сделали фото красивого заката, то присылайте его в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.

Красивые закаты в Новосибирске не редкость. Зимой новосибирцы восхищались розовым закатом, весной — оранжевым и даже тёмно-фиолетовым, а летом жителей впечатлило небо, которое меняло цвет от оранжевого к бледно-бордовому.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    с богаткова
    1 окт 2019 в 20:23

    Лодыри....чо впервые увидели закат..работать идите...

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 20:21

    Заняться больше нечем что ли? В ЧОПе фотосъемка вообще запрещена, все-таки режимный объект.

    1 окт 2019 в 20:21

    Бредятина, каждый день закаты происходят