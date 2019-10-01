Чиновники мэрии проверили две школы, в которых ученики слегли с симптомами отравления

В школе № 167 усилили санитарный режим, в школе № 2 ввели карантин в четырёх классах Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Мэрия Новосибирска обнародовала результаты проверки двух школ Октябрьского района, в которых сразу несколько учеников слегли с симптомами отравления.

Специалисты городского департамента образования побывали в школах № 2 и № 169 , чтобы изучить ситуацию на месте, сообщили корреспонденту НГС в пресс-центре мэрии в ответ на официальный запрос о заболевании детей в этих школах.

Как уточнили в пресс-центре со ссылкой на городской департамент образования, утром в пятницу, 27 сентября, во время урока четыре ученика школы № 167 обратились к классным руководителям с просьбой проводить их в медицинский кабинет из-за рвоты и боли в животе.



«Из обратившихся за медицинской помощью часть детей принимала завтрак в школьной столовой в 9:30, часть детей не питалась. Дежурный администратор вызвала скорую медицинскую помощь. В 10:20 скорая помощь приехала и осмотрела детей. Ни по одному случаю после осмотра врачами не было принято решение о необходимости госпитализации. О случившемся были проинформированы родители учащихся. Детей передали родителям», — описали ситуацию в мэрии.

По её данным, на следующий день эти дети пришли на уроки, жалоб на плохое самочувствие у них нет. В школе усилили санитарный режим и наблюдение за учениками, которые контактируют с заболевшими.

«Новых заболевших нет», — рассказали в пресс-центре мэрии.

В тот же день некоторые ученики начальных классов школы № 2 не пришли на занятия из-за симптомов энтеровирусной инфекции: тошноты, боли в животе, рвоты и головной боли, сообщили в городском департаменте образования со ссылкой на директора школы Нину Орлову. В первую смену из-за симптомов заболеваний на уроках не было четырёх детей из 2-го «Г» класса: двое детей попали в больницу, двое лечились дома под присмотром родителей.



«На начало второй смены было выявлено, что в 3-м "Б" классе отсутствуют 14 человек, в 3-м "Д" классе — 9 человек, в 3-м "Г" — 4 человека с подобными симптомами», — передали в пресс-центре мэрии.

В мэрии уточнили, что с 30 сентября во 2-м «Г», 3-м «Б», 3-м «Г», 3-м «Д» классах введён карантин. По состоянию на вчерашний день в школу не пришли 6,2% учеников — им поставлен диагноз «ОРВИ».

В городском департаменте образования уточнили, что за питание в школе № 167 отвечает МАУ «Комбинат питания», которое обслуживает 66 учреждений образования в Калининском, Дзержинском, Октябрьском, Первомайском районах и Центральном округе Новосибирска. При этом на базе школьной столовой организован полный цикл производства еды. Школа № 2 в свою очередь сама организовывает питание для учеников, еду готовят в производственных помещениях школьного пищеблока. Сейчас обе школы проверяют специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

В пресс-центре мэрии также подчеркнули, что в Новосибирской области начался эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу, а симптомы этих болезней схожи с симптомами отравления.