Чиновники мэрии проверили две школы, в которых ученики слегли с симптомами отравления

Мэрия Новосибирска обнародовала результаты проверки двух школ Октябрьского района, в которых сразу несколько учеников слегли с симптомами отравления.
Специалисты городского департамента образования побывали в школах
Как уточнили в пресс-центре со ссылкой на городской департамент образования, утром в пятницу, 27 сентября, во время урока четыре ученика школы
«Из обратившихся за медицинской помощью часть детей принимала завтрак в школьной столовой в 9:30, часть детей не питалась. Дежурный администратор вызвала скорую медицинскую помощь. В 10:20 скорая помощь приехала и осмотрела детей. Ни по одному случаю после осмотра врачами не было принято решение о необходимости госпитализации. О случившемся были проинформированы родители учащихся. Детей передали родителям», — описали ситуацию в мэрии.
По её данным, на следующий день эти дети пришли на уроки, жалоб на плохое самочувствие у них нет. В школе усилили санитарный режим и наблюдение за учениками, которые контактируют с заболевшими.
«Новых заболевших нет», — рассказали в пресс-центре мэрии.
В тот же день некоторые ученики начальных классов школы
«На начало второй смены было выявлено, что в 3-м "Б" классе отсутствуют 14 человек, в 3-м "Д" классе — 9 человек, в 3-м "Г" — 4 человека с подобными симптомами», — передали в пресс-центре мэрии.
В мэрии уточнили, что с 30 сентября во 2-м «Г», 3-м «Б», 3-м «Г», 3-м «Д» классах введён карантин. По состоянию на вчерашний день в школу не пришли 6,2% учеников — им поставлен диагноз «ОРВИ».
В городском департаменте образования уточнили, что за питание в школе
В пресс-центре мэрии также подчеркнули, что в Новосибирской области начался эпидемиологический сезон по ОРВИ и гриппу, а симптомы этих болезней схожи с симптомами отравления.
Ранее проверять сообщения о предполагаемом отравлении школьников начали следователи и прокуратура Октябрьского района.