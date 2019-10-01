Пропавшую Наталью Устинову нашли. Она мертва

Главной ошибкой всех жертв автофорумов называют тот факт, что на сделку они отправлялись в одиночестве.
В конце 2017 года 28-летнего Григория Мозгового убили при попытке продать дорогой автомобиль через автофорум. Он выехал из дома на белом Porsche Panamera и не рассказал родственникам о том, куда едет. Когда преступники спрятали тело Григория, они написали с его телефона его девушке: «Не переживай, я тебе обязательно перезвоню». Ещё один случай был несколько лет назад, когда потенциальные покупатели до смерти избили перекупщика металлической трубой ради «Тойоты Камри». Местом встречи оказалась заброшенная СТО на «Золотой Ниве».
Случаев с новосибирцами, которые пропали по дороге на покупку или продажу авто, очень много. Так, в начале этого года внимание всего города приковала история Ирины Синельниковой — история исчезновения Натальи словно списана с неё под копирку. 36-летняя Ирина тоже оставила двоих детей дома и одна поехала продавать свой «Пежо», пока её муж был в другом городе. С потенциальными покупателями она договорилась встретиться у здания ГИБДД, где её и видели в последний раз. Спустя некоторое время оперативники нашли видео, на котором машина Ирины уезжает с парковки ГИБДД и едет в сторону Искитима. Через пару дней тело Ирины нашли в Кемеровской области — как предполагают полицейские, двое потенциальных покупателей задушили её во время тест-драйва.
Через 3 дня после пропажи Устиновой к поискам подключились следователи, которые возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — это стандартная процедура при поиске пропавших без вести.
«Замечательная семья, у них двое детей, взаимоотношения хорошие. Дима учится в восьмом классе, ему будет 14, а Каринке 6 лет. Я сама не беспокою [мужа Натальи] Дениса, общаемся через сына.
Не могла Наталья просто бросить семью,
куда могла поехать — не знаю. Почему поехала одна? Муж работает в новосибирской военной части, был в командировке. Он сразу же прилетел после трагедии», — рассказывала родственница Натальи Светлана Кудрина.
«Жуткая история. Такая хорошая девочка. Мы с ней общались 3 сентября по телефону. У меня нет предположений, кто может быть в этом замешан. Она очень добрая была и отзывчивая», — добавила подруга.
«Родственники в курсе. Царствие ей небесное!» — написала она корреспонденту НГС.
Родственники Устиновой с журналистами решили не общаться «в целях безопасности», объяснила НГС сестра Натальи Маргарита Войтович. При этом с самого начала поисков родные и знакомые обращали внимание на то, что Наталья перед отъездом оставила дома одних двоих детей. Именно этот факт их смущает больше всего.
Подруга Натальи Устиновой сообщила корреспонденту НГС, что узнала об обнаружении тела только сейчас. Она не знает, известно ли что-либо родственникам женщины.
Сейчас на месте происшествия работают следователи. Они проводят осмотр и продолжают расследование уголовного дела по статье «Убийство».
Тело обнаружили не на улице Виктора Уса, где женщину высадил таксист. Это пока все, что известно
Источник, знакомый с ходом поисков, поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой — к преступлению могут быть причастны партнёры по продаже биткоинов.
Водитель такси, который последним видел Наталью Устинову живой уверен, что она не хотела ехать на встречу.
«Она понимала, что где-то в глубине души, что она едет [не туда, куда стоит ехать]. Не хотелось бы ей ехать туда — но что-то её туда тащило непонятное, какая-то сила её вела», — рассказывал корреспонденту НГС водитель такси, который вёз Наталью на встречу.
Он высадил женщину на улице Виктора Уса.
Наталья Устинова пропала 6 сентября. Сибирячка поехала покупать новый автомобиль. Она оставила свою серебристую «Мазду» на парковке торгового центра и пересела в такси.
«1 октября 2019 года в ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было найдено тело 36-летней женщины на территории Кировского района города Новосибирска. Следователем СКР назначена судебно-медицинская экспертиза, и тело женщины направлено на экспертизу для установления причины смерти», — сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.