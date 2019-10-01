Пропавшую Наталью Устинову нашли. Она мертва

Случаев с новосибирцами, которые пропали по дороге на покупку или продажу авто, очень много. Так, в начале этого года внимание всего города приковала история Ирины Синельниковой — история исчезновения Натальи словно списана с неё под копирку. 36-летняя Ирина тоже оставила двоих детей дома и одна поехала продавать свой «Пежо», пока её муж был в другом городе. С потенциальными покупателями она договорилась встретиться у здания ГИБДД, где её и видели в последний раз. Спустя некоторое время оперативники нашли видео, на котором машина Ирины уезжает с парковки ГИБДД и едет в сторону Искитима. Через пару дней тело Ирины нашли в Кемеровской области — как предполагают полицейские, двое потенциальных покупателей задушили её во время тест-драйва.

