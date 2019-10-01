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Криминал
Исчезновение Натальи Устиновой

В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Наталью Устинову — она погибла

Женщину нашли в Кировском районе

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Устинова пропала 6 сентября

Устинова пропала 6 сентября

Сегодня, 1 октября, в Новосибирске найдена Наталья Устинова — она погибла.

«1 октября 2019 года в ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было найдено тело 36-летней женщины», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело женщины обнаружили в Кировском районе. Следователи сейчас продолжают расследование по статье «Убийство».

НГС выясняет подробности в режиме онлайн.

Если вы знаете что-либо об обстоятельствах этого дела, свяжитесь с редакцией по телефону +7–923–157–0000 (можно также написать в WhatsАpp или Telegram).

Наталья Устинова пропала 6 сентября — она оставила на парковке ТЦ свою серебристую «Мазду» и поехала смотреть другую машину на такси. Источник, знакомый с ходом поисков, поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой — к преступлению могут быть причастны партнёры по продаже биткоинов.

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    КОММЕНТАРИИ (48)

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    1 окт 2019 в 18:06

    Не погибла,а убили.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 18:04

    Соболезную, но это жизнь, надо принимать такие новости спокойно, без эмоций.

    Афоня
    1 окт 2019 в 18:06

    Столько проблем от автомобилей. Наверно уже пора запретить часный транспорт и конфисковать все ржавые прули у населения. Тогда и люди в городе целее будут. И девушки будут находится в роддомах, а не в виде разложившихся не живых тел.