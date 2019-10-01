В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Наталью Устинову — она погибла

Сегодня, 1 октября, в Новосибирске найдена Наталья Устинова — она погибла.
«1 октября 2019 года в ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было найдено тело 36-летней женщины», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Тело женщины обнаружили в Кировском районе. Следователи сейчас продолжают расследование по статье «Убийство».
НГС выясняет подробности в режиме онлайн.
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Наталья Устинова пропала 6 сентября — она оставила на парковке ТЦ свою серебристую «Мазду» и поехала смотреть другую машину на такси. Источник, знакомый с ходом поисков, поделился версией о спланированном похищении Натальи Устиновой — к преступлению могут быть причастны партнёры по продаже биткоинов.