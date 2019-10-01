В Новосибирске нашли пропавшую месяц назад Наталью Устинову — она погибла

Сегодня, 1 октября, в Новосибирске найдена Наталья Устинова — она погибла.

«1 октября 2019 года в ходе проведенных совместных с сотрудниками полиции поисковых мероприятий было найдено тело 36-летней женщины», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Тело женщины обнаружили в Кировском районе. Следователи сейчас продолжают расследование по статье «Убийство».

НГС выясняет подробности в режиме онлайн.

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