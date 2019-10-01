СГК раскопала дорогу на Первомайке после аварии на теплотрассе

Жители Первомайского района Новосибирска заметили, что коммунальщики начали работы на пересечении улиц Эйхе и Маяковского.
По мнению очевидцев, там произошёл порыв теплотрассы.
«Там вода, пар идёт. Сегодня рабочие вскрыли это место часов в 12. Сначала одну яму выкопали, потом вторую», — рассказал один из жителей района.
У нас срочно начали копать - случился прорыв теплотрассы! СГК молодцы - все лето пели и плясали... как в басне у Крылова, как снег пошёл у них прорыв... #новосибирск pic.twitter.com/m2jApd6TJJ— Костя Кошкин (@Koshkin_Kostya) October 1, 2019
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК) подтвердили, что сейчас в этом месте ищут дефект теплотрассы.
«Ведутся работы по определению дефекта, после чего будут понятны сроки устранения работ», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.
Новосибирцы жалуются на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику, распространённому «Сибирской генерирующей компанией». По словам новосибирцев, в их квартирах температура всего +15 градусов.