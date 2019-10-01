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Отопительный сезон 2019-2020

СГК раскопала дорогу на Первомайке после аварии на теплотрассе

Коммунальщики уже вырыли две ямы на пересечении Маяковского и Эйхе

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Сотрудники СГК начали работы около полудня&nbsp;&nbsp;

Сотрудники СГК начали работы около полудня  

Жители Первомайского района Новосибирска заметили, что коммунальщики начали работы на пересечении улиц Эйхе и Маяковского. 

По мнению очевидцев, там произошёл порыв теплотрассы.

«Там вода, пар идёт. Сегодня рабочие вскрыли это место часов в 12. Сначала одну яму выкопали, потом вторую», — рассказал один из жителей района.

В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» (СГК) подтвердили, что сейчас в этом месте ищут дефект теплотрассы. 

«Ведутся работы по определению дефекта, после чего будут понятны сроки устранения работ», — сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе СГК. 

Новосибирцы жалуются на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику, распространённому «Сибирской генерирующей компанией». По словам новосибирцев, в их квартирах температура всего +15 градусов.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    с богаткова
    1 окт 2019 в 17:58

    только не нойте что отопление не дали..если квартира нормальная то температура ни ниже норм... если меньше ваши проблемы..

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 17:57

    Все правильно делают, одобряю подготовку к зиме.