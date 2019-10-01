Заброшенную ТЭЦ на берегу Оби закроют металлическими листами

Бывшее здание электростанции простояло несколько десятков лет закрытым Фото: Дмитрий Поповский

«Сибирская генерирующая компания» решила отремонтировать здание ТЭЦ-1 в Железнодорожном районе Новосибирска и благоустроить территорию вокруг — бывшее здание электростанции простояло несколько десятков лет закрытым. Теперь его фасад закроют металлическими листами. Информация об этом появилась на сайте госзакупок 30 сентября. Как уточняется в документах, на обустройство территории и починку здания потратят 28,5 миллиона рублей. За эту сумму полностью восстановят административно-бытовой комплекс, проходную и стройцех — здания закроют навесными листами металла.

За эту сумму полностью восстановят административно-бытовой комплекс, проходную и стройцех Фото: Дмитрий Поповский

На территории появится освещение из 53 прожекторов, 22 видеокамеры, смонтируют сетчатое ограждение, шлагбаум и откатные ворота. Также на 200 кв. м появится озеленение.

Здание ТЭЦ-1 является памятником истории регионального значения Фото: Дмитрий Поповский

Здание ТЭЦ-1 является памятником истории регионального значения. Её решили строить в 1922 году. Для строительства ТЭЦ пригласили инженера Ильина, который составил проект и смету на сумму в один миллион рублей. В 1926 году здание приняли в работу и включили в сеть первый турбогенератор и первый котёл. ТЭЦ-1 находится неподалёку от улицы Фабричной недалеко от площади инженера Будагова и железнодорожного моста через Обь.

ТЭЦ-1 находится неподалёку от улицы Фабричной у площади инженера Будагова Фото: Дмитрий Поповский

Как считает новосибирский архитектор Игорь Поповский, здание давно пора привести в порядок. «Этот объект по своей сути является ценным. Его ни в коем случае нельзя разрушать и изменять без согласования госинспекции. Несколько лет назад был просмотр объекта. Хотели приспособить под складское здание. Были предложения приспособить его под объект культуры, но тогда собственник не мог ответить, сказал, что это невозможно по причине того, что на это должны согласиться акционеры, а у них это запрещено», — рассказал корреспонденту Игорь Поповский.