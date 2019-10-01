Новосибирец стал почётным членом Американского физического общества

Заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, профессор НГУ Николай Винокуров стал почётным членом Американского физического общества.

Американское физическое общество (APS) — вторая по численности организация, объединяющая физиков всего мира. Ежегодно в APS выбирают почётных членов общества за выдающиеся достижения в физике.

«Николай Винокуров в сентябре 2019 года был избран почетным членом APS за новаторскую теоретическую и экспериментальную работу в области лазеров на свободных электронах и ондуляторов для источников синхротронного излучения и лазеров на свободных электронах (ЛСЭ). Николай Винокуров является специалистом в области физики и техники ЛСЭ. Разработанный им и Александром Скринским в 1977 году и сделанный в ИЯФ СО АН СССР оптический клистрон (модификация ЛСЭ) стал прототипом для всех работающих в мире лазеров на свободных электронах на электронных накопителях», — рассказали в Институте ядерной физики.