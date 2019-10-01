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Новосибирец стал почётным членом Американского физического общества

Учёные из США оценили достижения физика в области лазеров на свободных электронах

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Зарубежные коллеги признали достижения Николая Винокурова новаторскими&nbsp;

Зарубежные коллеги признали достижения Николая Винокурова новаторскими 

Заведующий лабораторией Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, профессор НГУ Николай Винокуров стал почётным членом Американского физического общества.

Американское физическое общество (APS) — вторая по численности организация, объединяющая физиков всего мира. Ежегодно в APS выбирают почётных членов общества за выдающиеся достижения в физике.

«Николай Винокуров в сентябре 2019 года был избран почетным членом APS за новаторскую теоретическую и экспериментальную работу в области лазеров на свободных электронах и ондуляторов для источников синхротронного излучения и лазеров на свободных электронах (ЛСЭ). Николай Винокуров является специалистом в области физики и техники ЛСЭ. Разработанный им и Александром Скринским в 1977 году и сделанный в ИЯФ СО АН СССР оптический клистрон (модификация ЛСЭ) стал прототипом для всех работающих в мире лазеров на свободных электронах на электронных накопителях», — рассказали в Институте ядерной физики.

Также в институте отметили, что 10 лет назад Николай Винокуров стал лауреатом Государственной премии Российской Федерации в области науки и технологий за разработку и создание лазеров на свободных электронах.

Достижения учёных институтов Сибирского отделения РАН часто отмечают за рубежом и российские власти. Так, весной Владимир Путин наградил новосибирского химика Игоря Игуменова почетной грамотой за заслуги в научной и педагогической деятельности.

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    КОММЕНТАРИИ (9)

    Афоня
    1 окт 2019 в 17:35

    Беги дядька, беги. Пока есть спрос на твои знания. Тут спасибо не скажут и денег не дадут.

    с богаткова
    1 окт 2019 в 17:34

    Лично я почётной член коалиции ЧОПов всего мира.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 17:52

    Может все таки... Сибиряк...