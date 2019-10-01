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Развлечения

На улице Ленина расставили фотографии исчезающей новосибирской природы

В Новосибирск со всего мира привезли лучшие документальные фильмы о природе

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Возле кинотеатра «Победа» установили выставку про исчезающую новосибирскую природу

Возле кинотеатра «Победа» установили выставку про исчезающую новосибирскую природу

В кинотеатре «Победа» в центре Новосибирска начался четырёхдневный бесплатный показ лучших фильмов на экологическую тематику Международного фестиваля ECOCUP, который открылся уличной фотовыставкой про исчезающую новосибирскую природу. 

О программе фестиваля корреспонденту НГС рассказал организатор показа в Новосибирске, эколог Александр Дубынин.

Выставка открылась в рамках четырёхдневного бесплатного показа лучших документальных фильмов со всего мира на тему экологии

Выставка открылась в рамках четырёхдневного бесплатного показа лучших документальных фильмов со всего мира на тему экологии

«Это фестиваль "зелёного" документального кино о планете и о том, что с ней происходит. К нам привезли лучшие фильмы со всего мира, которые отобрала команда Международного фестиваля ECOCUP. <…> Мы сделали специальную программу, в которой есть не только фильмы, но и другие события: лекции во время обеда, которые можно послушать в кафе "Утровечера", круглый стол про леса, <…> пара экскурсий и плюс мероприятия для студентов и общественников», — сообщил Александр Дубынин.

Фестиваль&nbsp;«зелёного» кино пройдёт в&nbsp;«Победе» с 1 по 4 октября: для бесплатного просмотра надо зарегистрироваться на странице мероприятия&nbsp;

Фестиваль «зелёного» кино пройдёт в «Победе» с 1 по 4 октября: для бесплатного просмотра надо зарегистрироваться на странице мероприятия 

С 1 по 4 октября в «Победе» покажут шесть фильмов режиссёров из США, Италии, Испании, Финляндии и Голландии. Для бесплатного участия в любом фестивальном событии необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия

В конце сентября НГС рассказал о новосибирском режиссёре, который стал победителем фестиваля российского кино в Италии. 

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    КОММЕНТАРИИ (6)

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    1 окт 2019 в 16:50

    Исчезающая новосибирская природа это дороги и тротуары. Там есть фото дорог и тротуаров?

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 16:45

    Много средств выделяю на сохранение природы.

    1 окт 2019 в 16:58

    Может что перепутали НГС. Наверное исчезающая природа в мире?...,с Новосибирском и областью всё вроде в порядке...,вон медведи уже под Новосибирском шастают..,развелось их немеряно...В Новосибирске может зимовать будут. А вообще в области очень много деревень перестало существовать..и соответственно наоборот стало больше животных и..,одним словом флоры и фауны стало больше.