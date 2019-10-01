На улице Ленина расставили фотографии исчезающей новосибирской природы

В кинотеатре «Победа» в центре Новосибирска начался четырёхдневный бесплатный показ лучших фильмов на экологическую тематику Международного фестиваля ECOCUP, который открылся уличной фотовыставкой про исчезающую новосибирскую природу.

Выставка открылась в рамках четырёхдневного бесплатного показа лучших документальных фильмов со всего мира на тему экологии

«Это фестиваль "зелёного" документального кино о планете и о том, что с ней происходит. К нам привезли лучшие фильмы со всего мира, которые отобрала команда Международного фестиваля ECOCUP. <…> Мы сделали специальную программу, в которой есть не только фильмы, но и другие события: лекции во время обеда, которые можно послушать в кафе "Утровечера", круглый стол про леса, <…> пара экскурсий и плюс мероприятия для студентов и общественников», — сообщил Александр Дубынин.

Фестиваль «зелёного» кино пройдёт в «Победе» с 1 по 4 октября: для бесплатного просмотра надо зарегистрироваться на странице мероприятия

С 1 по 4 октября в «Победе» покажут шесть фильмов режиссёров из США, Италии, Испании, Финляндии и Голландии. Для бесплатного участия в любом фестивальном событии необходимо зарегистрироваться на странице мероприятия.



В конце сентября НГС рассказал о новосибирском режиссёре, который стал победителем фестиваля российского кино в Италии.