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«Минуту точно потеряли»: пожарные сломали замок на шлагбауме, чтобы добраться до горящей многоэтажки

Пока водитель пожарной машины разбирался с замком, спасатели пешком бежали на вызов

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Пожарным пришлось сбивать замок железного шлагбаума, чтобы проехать к дому

Пожарным пришлось сбивать замок железного шлагбаума, чтобы проехать к дому

Сегодня, 1 октября, в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира на 6-м этаже дома на улице Бориса Богаткова, 24 — чтобы проехать к месту, пожарным пришлось сломать самодельный шлагбаум жильцов.

«Там шлагбаум поставили, наверное, в конце лета. <...> Просто из подручных средств поставили два столба, спаяли шлагбаум и повесили там амбарный замок. С другой стороны в этом доме жильцы другого дома поставили огромные шлакоблоки», — рассказала корреспонденту НГС жительница соседнего дома Анастасия.

Девушка стала свидетельницей пожара, а также того, что спасателям пришлось срывать замок со шлагбаума, чтобы проехать к дому.

Видео: читательница НГС Анастасия

«Потушили очень быстро. Но минуту 100% потеряли на замок», — добавила Анастасия.

В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирский области корреспонденту НГС подтвердили, что спасателям пришлось срезать замок со шлагбаума для того, чтобы машины могли проехать на вызов.

«На момент прибытия к жилому дому: со стороны магазина Бориса Богаткова, 22 организована парковка, установлены блоки, стояли легковые автомобили — проехать во двор жилого дома не представилось возможным. Они проехали через арку. В арке был установлен не автоматический шлагбаум с замком. В целях исключения потери драгоценного времени дежурный караул пешим ходом отправился на проверку жилых помещений. Было принято решение — замок был срезан, шлагбаум открыт», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал. Сейчас пожарные будут обращаться с рапортом в надзорные органы, чтобы подобная ситуация больше не повторялась. 

С 1 октября в России ужесточили требования пожарной безопасности. Руководителей кинотеатров обязали показывать зрителям видеосюжеты о действиях при пожаре, а жильцам многоквартирных домов запретили жарить шашлыки на балконе, зажигать свечи и едва не запретили даже курить.

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    КОММЕНТАРИИ (22)

    Фывап
    1 окт 2019 в 16:26

    А зачем было вообще ломать замок? Жильцы вполне ясно дали понять, что в услугах пожарных не нуждаются и согласны на добровольное сгорание.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 16:26

    Сколько раз говорил... Нужно снести все эти шлагбаумы и прочее ограждения... А жильцов наказать как следует...

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 16:24

    Уралом или камазом так переехать можно было не останавливаясь попутно цепляя припаркованые авто, быстрее б потушили