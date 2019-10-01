«Минуту точно потеряли»: пожарные сломали замок на шлагбауме, чтобы добраться до горящей многоэтажки

Пожарным пришлось сбивать замок железного шлагбаума, чтобы проехать к дому Фото: читательница НГС Анастасия

Сегодня, 1 октября, в Октябрьском районе Новосибирска загорелась квартира на 6-м этаже дома на улице Бориса Богаткова, 24 — чтобы проехать к месту, пожарным пришлось сломать самодельный шлагбаум жильцов. «Там шлагбаум поставили, наверное, в конце лета. <...> Просто из подручных средств поставили два столба, спаяли шлагбаум и повесили там амбарный замок. С другой стороны в этом доме жильцы другого дома поставили огромные шлакоблоки», — рассказала корреспонденту НГС жительница соседнего дома Анастасия.

Девушка стала свидетельницей пожара, а также того, что спасателям пришлось срывать замок со шлагбаума, чтобы проехать к дому.

Видео: читательница НГС Анастасия

«Потушили очень быстро. Но минуту 100% потеряли на замок», — добавила Анастасия. В пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирский области корреспонденту НГС подтвердили, что спасателям пришлось срезать замок со шлагбаума для того, чтобы машины могли проехать на вызов. «На момент прибытия к жилому дому: со стороны магазина Бориса Богаткова, 22 организована парковка, установлены блоки, стояли легковые автомобили — проехать во двор жилого дома не представилось возможным. Они проехали через арку. В арке был установлен не автоматический шлагбаум с замком. В целях исключения потери драгоценного времени дежурный караул пешим ходом отправился на проверку жилых помещений. Было принято решение — замок был срезан, шлагбаум открыт», — рассказал корреспонденту НГС начальник пресс-службы Главного управления МЧС по Новосибирской области Павел Винаков. К счастью, в пожаре никто из людей не пострадал. Сейчас пожарные будут обращаться с рапортом в надзорные органы, чтобы подобная ситуация больше не повторялась.