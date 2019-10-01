1 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Город

Суд отказался признавать опасным торговый центр на Плановой

Здание посчитали самовольной постройкой, а МЧС признало его небезопасным

Поделиться

783
18 Обсудить
Суд отказался признавать здание самовольной постройкой, несмотря на нарушения пожарной безопасности

Суд отказался признавать здание самовольной постройкой, несмотря на нарушения пожарной безопасности

Суд решил не признавать торговый центр «Вереница» на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе самовольной постройкой — ТЦ у остановки «Плановая» должны были перестроить до 2014 года, но этого не произошло. 

В Заельцовский районный суд обратилась мэрия Новосибирска, попросив признать ТЦ самовольной постройкой. Ответчиком в суде выступала индивидуальный предприниматель и владелец здания Галина Супрун. Информация об отказе в удовлетворении иска появилась на сайте суда 25 сентября.

Весной МЧС нашло в здании нарушения пожарной безопасности. Несмотря на обнаруженные нарушения, «Вереница» продолжала всё это время работать. Как сообщала корреспонденту НГС представитель собственника Ольга, нарушения были выявлены лишь у нескольких арендаторов, с которыми собственник тут же расторг контракты.

«Торговый центр работает в нормальном режиме. Мы при приобретении любых объектов недвижимости <...> сами заинтересованы в том, чтобы объекты соответствовали всем <...> нормам. <...> На сегодняшний день эти нарушения все устранены», — рассказала представитель собственника.

В 2013 году мэрия выдала разрешение на перестройку торгового центра — предполагалось, что здание реконструируют из торгового центра в общественное здание административного назначения с торговыми помещениями. Кроме того, во время реконструкции планировалось добавить ещё 1 этаж. Однако этого не произошло и Госстройнадзор увидел в этом нарушения.

Недавно суд решил отправить под снос здание торгового центра в Ленинском районе — его построили незаконно, хотя владелец уверял, что все разрешения на строительство у него есть. А в середине апреля власти обнаружили в саду Кирова два кафе, которые незаконно стояли там 5 лет.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

торговый центрнарушениясуд

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 17:01

    Здание безопасно, не надо бузотёрить

    1 окт 2019 в 17:06

    А в мэрии ни кто не знал, что строится не то и не так? Когда это уже закончится?

    1 окт 2019 в 17:05

    Мэрия как обычно, не помнит, кому и что строить разрешила. Так и будут стоять непонятные здания по всему городу