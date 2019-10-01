Суд отказался признавать опасным торговый центр на Плановой

Суд решил не признавать торговый центр «Вереница» на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе самовольной постройкой — ТЦ у остановки «Плановая» должны были перестроить до 2014 года, но этого не произошло.

В Заельцовский районный суд обратилась мэрия Новосибирска, попросив признать ТЦ самовольной постройкой. Ответчиком в суде выступала индивидуальный предприниматель и владелец здания Галина Супрун. Информация об отказе в удовлетворении иска появилась на сайте суда 25 сентября.

Весной МЧС нашло в здании нарушения пожарной безопасности. Несмотря на обнаруженные нарушения, «Вереница» продолжала всё это время работать. Как сообщала корреспонденту НГС представитель собственника Ольга, нарушения были выявлены лишь у нескольких арендаторов, с которыми собственник тут же расторг контракты.