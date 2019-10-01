Суд отказался признавать опасным торговый центр на Плановой

Суд решил не признавать торговый центр «Вереница» на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе самовольной постройкой — ТЦ у остановки «Плановая» должны были перестроить до 2014 года, но этого не произошло.
В Заельцовский районный суд обратилась мэрия Новосибирска, попросив признать ТЦ самовольной постройкой. Ответчиком в суде выступала индивидуальный предприниматель и владелец здания Галина Супрун. Информация об отказе в удовлетворении иска появилась на сайте суда 25 сентября.
Весной МЧС нашло в здании нарушения пожарной безопасности. Несмотря на обнаруженные нарушения, «Вереница» продолжала всё это время работать. Как сообщала корреспонденту НГС представитель собственника Ольга, нарушения были выявлены лишь у нескольких арендаторов, с которыми собственник тут же расторг контракты.
«Торговый центр работает в нормальном режиме. Мы при приобретении любых объектов недвижимости <...> сами заинтересованы в том, чтобы объекты соответствовали всем <...> нормам. <...> На сегодняшний день эти нарушения все устранены», — рассказала представитель собственника.
В 2013 году мэрия выдала разрешение на перестройку торгового центра — предполагалось, что здание реконструируют из торгового центра в общественное здание административного назначения с торговыми помещениями. Кроме того, во время реконструкции планировалось добавить ещё 1 этаж. Однако этого не произошло и Госстройнадзор увидел в этом нарушения.
Недавно суд решил отправить под снос здание торгового центра в Ленинском районе — его построили незаконно, хотя владелец уверял, что все разрешения на строительство у него есть. А в середине апреля власти обнаружили в саду Кирова два кафе, которые незаконно стояли там 5 лет.