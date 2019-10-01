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Криминал
Провал на Ядринцевской

Следователи возбудили дело после падения женщины и ребёнка в яму с кипятком

Дело возбудили по факту нарушений правил безопасности

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В теплотрассе не должно было быть воды

В теплотрассе не должно было быть воды

Следователи возбудили уголовное дело после падения сибирячки с сыном в яму с кипятком в центре Новосибирска. 

«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.

Сибирячка 17 сентября упала с сыном в яму с кипятком во время прогулки. Провал случился на тротуаре улицы Ядринцевской в Центральном районе города. Женщину с ребёнком с ожогами госпитализировали в больницу. Теплотрасса, которая пролегает под тротуаром, принадлежит компании, строящей гостиницу на улице Ядринцевской. Спустя неделю мэр Новосибирска назвал виновных в этом ЧП.

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    КОММЕНТАРИИ (40)

    Диванный эксперт
    1 окт 2019 в 15:25

    Надеюсь Локтя посадят.

    Кудрин
    1 окт 2019 в 15:25

    Написали бы хоть как дела у этой мамы с ребенком. Надеюсь поправляются. А все это происходит из за того, что нет нормальной организации работы в городе, а так же абсолютное отсутствие надзора и контроля со стороны местных администраций и мэрии. Поэтому такие случаи и происходят.

    Пожарный
    1 окт 2019 в 15:23

    Странно, думал они сразу же дело возбудили. Интересно кто виноват и что будут делать? По моему наш градоначальник до сих пор не назвал виновных.