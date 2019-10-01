Следователи возбудили дело после падения женщины и ребёнка в яму с кипятком

Следователи возбудили уголовное дело после падения сибирячки с сыном в яму с кипятком в центре Новосибирска.
«По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Новосибирской области.
Сибирячка 17 сентября упала с сыном в яму с кипятком во время прогулки. Провал случился на тротуаре улицы Ядринцевской в Центральном районе города. Женщину с ребёнком с ожогами госпитализировали в больницу. Теплотрасса, которая пролегает под тротуаром, принадлежит компании, строящей гостиницу на улице Ядринцевской. Спустя неделю мэр Новосибирска назвал виновных в этом ЧП.