Следователи возбудили дело после падения женщины и ребёнка в яму с кипятком

Кудрин 1 окт 2019 в 15:25

Написали бы хоть как дела у этой мамы с ребенком. Надеюсь поправляются. А все это происходит из за того, что нет нормальной организации работы в городе, а так же абсолютное отсутствие надзора и контроля со стороны местных администраций и мэрии. Поэтому такие случаи и происходят.