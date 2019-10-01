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Осень

Из Новосибирска начали улетать дрозды

Птицы врезаются в стекла домов и фасады зданий

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Пик миграции птиц закончится в середине октября

Пик миграции птиц закончится в середине октября

Из Новосибирска начали улетать дрозды — они бьются о стекла и фасады зданий.

Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки. По словам орнитологов, через Новосибирскую область пролетают дрозды из других регионов. К ним присоединяются и местные птицы, которые гнездились в окрестностях Новосибирска. 

«Сейчас улетают дрозды. Очень активно. Пестрые, певчие, чернозобые. Летят, врезаются в окна и зеркальные фасады, попадают в Центр реабилитации с травмами», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер. 

Ранее она рассказывала, что многие птицы улетают ночами и большинство горожан этого не замечают, а основной пик миграции закончится к середине октября.

А недавно рядом с Новосибирском появились маленькие журавли, которые зимуют в Африке — красавки попали на фото недалеко от Искитима.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

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    1 окт 2019 в 16:06

    Скоро и я улечу на Виргинские острова.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 16:10

    Даже дрозды умнеют, а люди нет.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 16:31

    Хорошо что коровы не летают