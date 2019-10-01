Из Новосибирска начали улетать дрозды — они бьются о стекла и фасады зданий.



Одними из первых в полёт на юг отправились стрижи, а вслед за ними потянулись и мелкие насекомоядные птички камышовки. По словам орнитологов, через Новосибирскую область пролетают дрозды из других регионов. К ним присоединяются и местные птицы, которые гнездились в окрестностях Новосибирска.



«Сейчас улетают дрозды. Очень активно. Пестрые, певчие, чернозобые. Летят, врезаются в окна и зеркальные фасады, попадают в Центр реабилитации с травмами», — рассказала корреспонденту НГС кандидат биологических наук, руководитель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.



Ранее она рассказывала, что многие птицы улетают ночами и большинство горожан этого не замечают, а основной пик миграции закончится к середине октября.

