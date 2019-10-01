1 октября вторник
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.64
eur 70.72

Темы

СЕЙЧАС +7°С
Пробки 4/10
usd 64.64
eur 70.72

Все новости

Все новости
Город

На здании за «Бахетле» появится вывеска с Буддой Шакьямуни

Проекту предстоит пройти согласование в мэрии

Поделиться

3 115
18 Обсудить
Таким образом буддисты хотят просто отметить здание

Таким образом буддисты хотят просто отметить здание

На здании на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска повесят изображение Будды Шакьямуни — в здании теперь работает буддийский центр.

Информация о новом оформлении здания появилась на сайте мэрии Новосибирска. 

Как отмечается в документе, установить Будду решила Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью (одна из школ в буддизме. — Прим. ред.). Вывеска появится на улице Сакко и Ванцетти, 71, напротив бизнес-центра «Парк Резиденс».

Будду разместят между вторым и третьим этажом

Будду разместят между вторым и третьим этажом

В буддийской ассоциации корреспонденту НГС объяснили, что в здании открылся буддийский центр, а разместить на нём Будду посоветовал лама.

«Решили разместить, потому что у нас буддийский центр алмазного пути и это наша символика — Будда Шакьямуни. Приезжал к нам наш лама и у него было желание, чтобы у нас была какая-то атрибутика. Мы недавно перевели здание из жилого фонда в нежилой фонд и возникла такая потребность. Это не попытка кого-то привлечь, мы не занимаемся миссионерством», — подчеркнули в центре.

В мэрии решили провести общественное обсуждения вывески с Буддой — оно будет идти с 3 октября по 16 октября.

Рядом с буддийским центром стоит памятник писателю-классику Ивану Тургеневу. В середине сентября власти предложили убрать эту скульптуру, так как он размещён с нарушением требований положения о памятниках на территории города. На прошедших общественных слушаниях 11 горожан выступили за защиту памятника, посчитав, что памятник Тургеневу с улицы Тургенева убирать нельзя.

По теме

ТЕКСТ

ТЕГИ

Буддаскульптурарелигия

оцените материал

    Поделиться

    Поделиться

    Увидели опечатку?
    Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    КОММЕНТАРИИ (18)

    Антималополий
    1 окт 2019 в 16:13

    А зачем упомянули "Бахетле" вообще? К слову сказать, на редкость тошнотворный эпицентр аудиовони для простолюдинов побогаче, которым нравится платить за то же самое в 2-3-4 раза больше. Зато и аудиовонь для них готовят особенную в этом "Бахитле", с особенной силой унижения и издевательства: обращаются к ним "дорогие гости!" и затем вдалбливают бедолагам названия марок прямо как кувалдой. Кто не верит, пусть зайдет послушает.

    1 окт 2019 в 16:10

    Чет я ни в одной буддийской стране распятья христова не видел

    1 окт 2019 в 16:08

    "Житель Сочи оштрафован по решению суда в 2019 году за проведение коллективных медитаций для буддистов—последователей традиции Карма Кагью. Управление ФСБ и прокуратура квалифицировала их как незаконную миссионерскую деятельность и нарушение законодательства о свободе совести, вероисповедания и религиозных объединений (ч. 4 ст. 5.26 КоАП). Обвинение указало, что религиозное объединение не было зарегистрировано в Минюсте. Организатор медитаций признал вину, пояснив, что не знал о необходимости получения разрешения на проведение медитаций" (с) Вики