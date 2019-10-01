На здании за «Бахетле» появится вывеска с Буддой Шакьямуни

Как отмечается в документе, установить Будду решила Российская ассоциация буддистов Алмазного пути традиции Карма Кагью (одна из школ в буддизме. — Прим. ред. ). Вывеска появится на улице Сакко и Ванцетти, 71, напротив бизнес-центра «Парк Резиденс».

На здании на улице Сакко и Ванцетти в Октябрьском районе Новосибирска повесят изображение Будды Шакьямуни — в здании теперь работает буддийский центр.

«Решили разместить, потому что у нас буддийский центр алмазного пути и это наша символика — Будда Шакьямуни. Приезжал к нам наш лама и у него было желание, чтобы у нас была какая-то атрибутика. Мы недавно перевели здание из жилого фонда в нежилой фонд и возникла такая потребность. Это не попытка кого-то привлечь, мы не занимаемся миссионерством», — подчеркнули в центре.

В мэрии решили провести общественное обсуждения вывески с Буддой — оно будет идти с 3 октября по 16 октября.



Рядом с буддийским центром стоит памятник писателю-классику Ивану Тургеневу. В середине сентября власти предложили убрать эту скульптуру, так как он размещён с нарушением требований положения о памятниках на территории города. На прошедших общественных слушаниях 11 горожан выступили за защиту памятника, посчитав, что памятник Тургеневу с улицы Тургенева убирать нельзя.