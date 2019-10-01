Новосибирец зарезал жену на глазах её 4-летнего сына

Эльдар Мовсумов должен отправиться в колонию строгого режима за убийство в Первомайском районе Новосибирска — приговор в законную силу ещё не вступил Фото: Густаво Зырянов / НГС, канал «Сегодня» / youtube.com

Сегодня, 1 октября, Новосибирский областной суд вынес приговор 36-летнему Эльдару Мовсумову, который зарезал свою возлюбленную на глазах её маленького сына, а после украл её украшения и телефон.

Преступления, из-за которых Эльдар Мовсумов оказался на скамье подсудимых, произошли в ночь на 19 января 2019 года в одной из квартир Первомайского района, рассказала корреспонденту НГС прокурор отдела гособвинителей прокуратуры Новосибирской области Анжелика Егорова.

По её информации, ранее судимый новосибирец поссорился с женщиной, вместе с которой с недавнего времени жил в незарегистрированном браке. В материалах дела есть разные версии, по какой причине началась ссора, в их числе разногласия из-за музыки для гостей, ревность и просьба женщины помочь с пропиской для её ребёнка.



Следователи пришли к выводу, что сначала новосибирец не меньше 11 раз ударил свою возлюбленную: на теле жертвы остались кровоподтеки и ссадины. Бил он её не только руками, но и ногами. После этого Эльдар Мовсумов ударил женщину ножом в грудь, от этого ранения пострадавшая умерла на месте, описала преступление Анжелика Егорова.

По данным прокурора, подвыпивший новосибирец зарезал жертву на глазах её 4-летнего сына, который был в той же комнате. Ребёнок испугался, просил не убивать его маму, а затем спрятался в туалете и вышел из него только после того, как мужчина покинул квартиру. Когда мать убитой позвонила на планшет, ей ответил внук, который сказал: «Баба, я один теперь», а после сообщил: «Дядя Эльдар убил мою маму».

Как рассказала гособвинитель, мать погибшей сразу приехала к дочери, захватив с собой и отца Эльдара Мовсумова, который работает адвокатом. Когда взрослые зашли в квартиру, то увидели испуганного ребёнка, которого трясло. Он показал, в какое именно место дядя Эльдар ударил его маму, и сказал, что тот сделал это ножом.



«Это свидетельствовало о том, что ребёнок непосредственно являлся очевидцем всего случившегося. И в связи с тем, что

он явился непосредственным очевидцем убийства матери, у него развилось психическое расстройство.

Сейчас, в настоящее время, требуется коррекция его психического состояния. <…> Это очень длительный процесс, неизвестно ещё, чем закончится, требует очень больших денежных вложений, чего, конечно, у бабушки нет. Она вынуждена в связи с этим покинуть место работы и заниматься реабилитацией внука», — пояснила прокурор Анжелика Егорова.

По её словам, когда Эльдара Мовсумова задержали, он написал явку с повинной. Позже 36-летнего обвиняемого отдали под суд.

Согласно карточке дела на сайте Новосибирского областного суда, Эльдара Мовсумова обвиняли в убийстве с особой жестокостью (п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), краже (п. «в» ч. 2 ст.158 УК РФ) и «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ).

Как уточнила Анжелика Егорова, в «умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью» новосибирца обвинили из-за того, что у ребёнка появились проблемы с психикой. А эпизод с кражей Эльдару Мовсумову вменили, потому что после убийства он снял с жертвы золотые серьги и кольцо, а также забрал её сотовый телефон. Похищенным, по версии обвинения, он «распорядился по своему усмотрению», например телефоном рассчитался с водителем такси. Позже этот мобильник нашли у сожительницы таксиста, и мать убитой женщины узнала в нём телефон, который принадлежал её дочери.



Прокурор уточнила, что подсудимый частично признал вину только в одном из трёх преступлений — в убийстве. Он не отрицал, что жертва погибла от его действий, но уверял, что не хотел её убивать. Согласно показаниям Эльдара Мовсумова, когда он уходил из квартиры, женщина ещё была жива и закрыла за ним дверь — о её смерти он узнал только тогда, когда ему позвонил отец со словами: «Ты что наделал!».

При этом, по словам Анжелики Егоровой, подсудимый так и не признал вину в краже телефона и золотых украшений. Не согласился он и с тем, что причинил вред здоровью ребёнка. По версии подсудимого, ребёнка во время убийства рядом не было, он спал в другом месте и всё происходящее видеть не мог, привела показания подсудимого гособвинитель.

Прокурор пояснила, что по совокупности трёх преступлений просила для подсудимого 20 лет лишения свободы. Новосибирский областной суд дал ему на год меньше. Его признали виновным во всех трёх эпизодах. Отбывать наказание осуждённому предстоит в исправительной колонии строгого режима, при этом в срок отбытия наказания ему зачли то время, которое он уже провёл под стражей из расчёта один день СИЗО за один день колонии.

