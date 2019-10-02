В Новосибирск придёт новое потепление

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на середину рабочей недели — в городе станет заметно теплее.
Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин, в Новосибирскую область пришли тёплые воздушные массы с Урала.
«Мы ждём погоду преимущественно без осадков, хотя и довольно прохладную. Ночью температурный фон будет держаться на уровне –5… +1 градус, а в дневное время предполагаем повышение сегодня, 2 октября, +8… +13 градусов. К 4 октября потеплеет до +11… +16. Ночная температура тоже повысится до +4 градусов. Ветер от слабого до умеренного. Погода будет комфортная», — рассказал Ренад Ягудин.
Циклон, который был в регионе с 28 по 30 сентября, сменился областью высокого атмосферного давления.
В понедельник утром, 30 сентября, в городе прошёл первый снег. А в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире.