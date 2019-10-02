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Осень

В Новосибирск придёт новое потепление

Ночные температуры больше не будут минусовыми

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В Новосибирске станет гораздо теплее, чем в начале недели

В Новосибирске станет гораздо теплее, чем в начале недели

Новосибирские синоптики составили прогноз погоды в Новосибирске на середину рабочей недели — в городе станет заметно теплее.

Как рассказал корреспонденту НГС пресс-секретарь Гидрометцентра Ренад Ягудин, в Новосибирскую область пришли тёплые воздушные массы с Урала.

«Мы ждём погоду преимущественно без осадков, хотя и довольно прохладную. Ночью температурный фон будет держаться на уровне –5… +1 градус, а в дневное время предполагаем повышение сегодня, 2 октября, +8… +13 градусов. К 4 октября потеплеет до +11… +16. Ночная температура тоже повысится до +4 градусов. Ветер от слабого до умеренного. Погода будет комфортная», — рассказал Ренад Ягудин.

Циклон, который был в регионе с 28 по 30 сентября, сменился областью высокого атмосферного давления.

В понедельник утром, 30 сентября, в городе прошёл первый снег. А в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    2 окт 2019 в 07:41

    Совсем совсем не будет минусовых температур?!?!?!?!?
    Ну наконец-то глобальное потепление наступило.

    холлика
    2 окт 2019 в 07:38

    Надеюсь это не повод отложить подачу тепла? Дома +17(((

    Фото пользователя
    2 окт 2019 в 07:37

    О, а вот и золотую осень в наши края завезли :)