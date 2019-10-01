Стоквартирный дом обмотают сеткой, чтобы лепнина не падала на прохожих

В компании ООО «Уют», которая управляет домом на Красном проспекте, 16, сообщили, что знают о проблеме и пытаются её решить возможными способами.

«Обваливается фасад стоквартирного дома. А там же гуляют дети, взрослые с колясками. Центр города!!! Памятник архитектуры», — написал в редакцию читатель НГС. Он уточнил, что сделал снимок 27 сентября.

В центре Новосибирска начали сыпаться фасады памятника архитектуры — со стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 на землю падают тяжёлые куски.

«Там идут разрушения по фасаду, балконы. У них на следующий год заложен капитальный ремонт по фасаду. Мы, в принципе, места, где отваливается — там лепнина, балконы открытые. Мы там отбиваем, и частично, где аварийные ситуации, мы сеткой фасадной затягиваем», — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист по конструктивным элементам ООО «Уют» Валерий Спиридонов.

Он уточнил, что представители управляющей компании постоянно осматривают здание и реагируют на обращения жильцов. Для обивания фасадов нанимают альпинистов.

Отремонтировать фасад получится только в 2020 году во время запланированного капитального ремонта. Так как дом является памятником, отремонтировать его можно только после создания специального проекта. При этом федеральные средства на ремонт фасадов не выделили, в 2020 году ремонт пройдёт на взносы жильцов, а до тех пор проблемой занимаются в УК.

«Я вот уже выписал ещё 100 метров сетки фасадной», — уточнил Спиридонов. По его данным, капитальный ремонт фасада в последний раз проводили в 2003 году.