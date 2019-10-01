Стоквартирный дом обмотают сеткой, чтобы лепнина не падала на прохожих

В центре Новосибирска начали сыпаться фасады памятника архитектуры — со стоквартирного дома на Красном проспекте, 16 на землю падают тяжёлые куски.
«Обваливается фасад стоквартирного дома. А там же гуляют дети, взрослые с колясками. Центр города!!! Памятник архитектуры», — написал в редакцию читатель НГС. Он уточнил, что сделал снимок 27 сентября.
В компании ООО «Уют», которая управляет домом на Красном проспекте, 16, сообщили, что знают о проблеме и пытаются её решить возможными способами.
«Там идут разрушения по фасаду, балконы. У них на следующий год заложен капитальный ремонт по фасаду. Мы, в принципе, места, где отваливается — там лепнина, балконы открытые. Мы там отбиваем, и частично, где аварийные ситуации, мы сеткой фасадной затягиваем», — рассказал корреспонденту НГС ведущий специалист по конструктивным элементам ООО «Уют» Валерий Спиридонов.
Он уточнил, что представители управляющей компании постоянно осматривают здание и реагируют на обращения жильцов. Для обивания фасадов нанимают альпинистов.
Отремонтировать фасад получится только в 2020 году во время запланированного капитального ремонта. Так как дом является памятником, отремонтировать его можно только после создания специального проекта. При этом федеральные средства на ремонт фасадов не выделили, в 2020 году ремонт пройдёт на взносы жильцов, а до тех пор проблемой занимаются в УК.
«Я вот уже выписал ещё 100 метров сетки фасадной», — уточнил Спиридонов. По его данным, капитальный ремонт фасада в последний раз проводили в 2003 году.
НГС отправил запрос в пресс-службу губернатора и правительства Новосибирской области по поводу финансирования ремонта фасадов стоквартирного дома.
Справка: Стоквартирный дом по адресу Красный проспект, 16 — памятник архитектуры федерального значения, построен в 1937 году по проекту архитектора Андрея Крячкова при участии архитектора Виталия Масленникова. На Международной выставке искусств и техники в Париже в 1937 году дом был отмечен дипломом I степени, золотой медалью и премией «Гран-при».
Мэрия Новосибирска заказывала ремонт стоквартирного дома в 2016 году, а также в 2017 году. В 2013 году НГС публиковал репортаж из стоквартирного дома.