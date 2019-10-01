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Культура

Автор портрета якутского шамана нарисовал мультфильм про ГУЛАГ вместе с музыкантом из группы Yello

Фильм станет полнометражной версией одной из глав книги Александра Солженицына

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Один из основателей швейцарской группы Yello Карлос Перон согласился озвучить анимационный фильм про ГУЛАГ новосибирского художника Константина Ерёменко

Один из основателей швейцарской группы Yello Карлос Перон согласился озвучить анимационный фильм про ГУЛАГ новосибирского художника Константина Ерёменко

Новосибирский художник Константин Ерёменко нарисовал 10-минутный анимационный фильм по книге Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Ленту озвучил бывший музыкант и основатель швейцарской группы Yello Карлос Перон.

«Идея появилась, когда начались разговоры об установке в Новосибирске памятника Сталину. <…> И вот я решил ответить искусством на искусство. Взялся экранизировать книгу. Но не всю книгу, конечно, а одну довольно объёмную главу — "Восстание в Кенгире". Целиком эту книгу, конечно, невозможно экранизировать, потому что она очень большая. Это тогда будет многосерийный мультфильм — я просто не вытяну», — рассказал корреспонденту НГС Константин Ерёменко.

Художник Константин Ерёменко предполагает, что фильм по одной главе из книги&nbsp;«Архипелаг ГУЛАГ» получится полнометражным

Художник Константин Ерёменко предполагает, что фильм по одной главе из книги «Архипелаг ГУЛАГ» получится полнометражным

Художник планирует, что в процессе экранизации даже одной главы получится полнометражный анимационный фильм на полтора часа. Из всего фильма готово уже около 10 минут. Работа ведётся в технике анимированного комикса. Русский текст фильма обозначен в субтитрах, но параллельно звучит перевод на английском языке. Озвучивает фильм за кадром один из основателей известной швейцарской группы Yello Карлос Перон.

«Знаком я с ним где-то с год. Регулярно общаемся через Facebook. <…> И как-то я ему говорю: "Озвучите мне этот мультфильм?" А он: "Да легко!". Я — ему: "А сколько это будет стоить?" — "Да нисколько". <…> Он (Карлос Перон. — Прим. ред.) посмотрел, и ему весьма понравилось, будем продолжать», — сообщил Константин Ерёменко.

Видео: канал Partizan Lykov / youtube.com

«Я согласился на этот проект, потому что интересуюсь всевозможными историческими событиями: особенно теми, что касаются Сибири, и особенно — тёмными страницами истории. <…> Я озвучиваю текст, но есть также музыкальный трек под названием Die Versuchungen Des Heiligen Antonius из моего альбома Switched-on Bosch. Константин использует его в дальнейшем», — рассказал корреспонденту НГС швейцарский музыкант Карлос Перон. 

В конце сентября НГС говорил о новой картине художника Константина Ерёменко — портрете шамана Александра Габышева, который хотел пешком дойти из Якутии до Москвы, чтобы, по словам его сторонников, «изгнать Путина». Шамана задержали, когда он пришёл в Бурятию, обвинили в экстремизме и чуть не отправили в психиатрическую лечебницу. Портрет Габышева новосибирский художник планирует в ближайшее время продать на аукционе, а деньги частично потратить на создание анимационного фильма, а частично отправить якутскому шаману.

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    КОММЕНТАРИИ (1)

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    1 окт 2019 в 14:12

    О, эта тема мне близка, потому что я служил в колонии.