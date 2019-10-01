Автор портрета якутского шамана нарисовал мультфильм про ГУЛАГ вместе с музыкантом из группы Yello

«Идея появилась, когда начались разговоры об установке в Новосибирске памятника Сталину . <…> И вот я решил ответить искусством на искусство. Взялся экранизировать книгу. Но не всю книгу, конечно, а одну довольно объёмную главу — "Восстание в Кенгире". Целиком эту книгу, конечно, невозможно экранизировать, потому что она очень большая. Это тогда будет многосерийный мультфильм — я просто не вытяну», — рассказал корреспонденту НГС Константин Ерёменко.

Художник планирует, что в процессе экранизации даже одной главы получится полнометражный анимационный фильм на полтора часа. Из всего фильма готово уже около 10 минут. Работа ведётся в технике анимированного комикса. Русский текст фильма обозначен в субтитрах, но параллельно звучит перевод на английском языке. Озвучивает фильм за кадром один из основателей известной швейцарской группы Yello Карлос Перон.



«Знаком я с ним где-то с год. Регулярно общаемся через Facebook. <…> И как-то я ему говорю: "Озвучите мне этот мультфильм?" А он: "Да легко!". Я — ему: "А сколько это будет стоить?" — "Да нисколько". <…> Он (Карлос Перон. — Прим. ред.) посмотрел, и ему весьма понравилось, будем продолжать», — сообщил Константин Ерёменко.

