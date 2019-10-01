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Дороги и транспорт

Трамваи встали на улице Блюхера после ДТП

На перекрёстке с улицей Ватутина скопилось несколько составов

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Из-за ДТП на перекрёстке собрались несколько трамваев

Из-за ДТП на перекрёстке собрались несколько трамваев

Днём 1 октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель.

Трамваи встали из-за ДТП на перекрёстке Блюхера и Ватутина

Трамваи встали из-за ДТП на перекрёстке Блюхера и Ватутина

«Авария на Блюхера, встали уже 4 трамвая, время 12:30», — сообщил в редакцию НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографии.

По данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас на перекрёстке улицы Блюхера с улицей Ватутина стоит три трамвая маршрутов № 15 и 18. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на перекрёстке собрался небольшой затор. Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч. 

По данным ЦУГАЭТ, встали трамваи <nobr class="_">№ 15 и 18</nobr>

По данным ЦУГАЭТ, встали трамваи № 15 и 18

Корреспондент НГС направил запрос в группу пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить информацию о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.

Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай № 16. Из-за ДТП движение трамваев было временно заблокировано.

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    КОММЕНТАРИИ (8)

    1 окт 2019 в 13:15

    ух ты, на линии оказывается трамваи есть!))) вот где вы прячетесь краснокнижники

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 13:16

    Транваи нада страхавать па каске - тада и инспектаров нича буит беспакоить.
    Быстренько провести тендор среди страховых компаний на страхование муниципального транспорта и на Бали.

    1 окт 2019 в 13:02

    Сотрудников ГИБДД не хватает чтобы оперативно выезжать на ДТП всякие с трамваями.