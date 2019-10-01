Трамваи встали на улице Блюхера после ДТП

Днём 1 октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.
Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель.
«Авария на Блюхера, встали уже 4 трамвая, время 12:30», — сообщил в редакцию НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографии.
По данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас на перекрёстке улицы Блюхера с улицей Ватутина стоит три трамвая маршрутов
Корреспондент НГС направил запрос в группу пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить информацию о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.
Днём 12 сентября на перекрёстке улиц Римского-Корсакова и Вертковской в Кировском районе Новосибирска столкнулись Nissan и трамвай