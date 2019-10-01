Трамваи встали на улице Блюхера после ДТП

Из-за ДТП на перекрёстке собрались несколько трамваев

Информацию о происшествии в редакцию НГС сообщил читатель.

Днём 1 октября на улице Блюхера в Ленинском районе Новосибирска встали трамваи — причиной затора на рельсах стало ДТП.

Трамваи встали из-за ДТП на перекрёстке Блюхера и Ватутина

По данным онлайн-карты ЦУГАЭТ, сейчас на перекрёстке улицы Блюхера с улицей Ватутина стоит три трамвая маршрутов № 15 и 18. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», сейчас на перекрёстке собрался небольшой затор. Скорость машин в потоке упала до 10 км/ч.

«Авария на Блюхера, встали уже 4 трамвая, время 12:30», — сообщил в редакцию НГС очевидец, прикрепив к своему сообщению фотографии.

По данным ЦУГАЭТ, встали трамваи № 15 и 18

Корреспондент НГС направил запрос в группу пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой уточнить информацию о пострадавших в ДТП. На момент публикации материала ответ в распоряжение редакции НГС не поступил.