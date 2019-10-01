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«Тойота» объявила цены на новый RAV4: теперь стоит, как «Прадо»

Автомобиль подорожал в базовой версии с 1 616 000 до 1 756 000 рублей

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RAV4 стоит от&nbsp;<nobr class="_">1 756 000</nobr> рублей

RAV4 стоит от 1 756 000 рублей

Компания Toyota сегодня, 1 октября, начала выпускать на своём российском заводе кроссовер RAV4 нового поколения. Сегодня же объявлены цены новую машину: автомобиль подорожал. Если раньше базовая комплектация стоила 1 616 000 рублей, то теперь — 1 756 000 рублей с передним приводом, 2-литровым мотором и механической КПП. 

«Ориентируемся на удорожание от текущей стоимости на 15%, не менее 10%. В ноябре можно будет пройти тест-драйв, первые 8 автомобилей у нас будут», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад». 

Кожаный салон в топовой версии

Кожаный салон в топовой версии

В базовой версии новый RAV4 оснащен 2-литровым 150-сильным мотором, светодиодной оптикой, аудиосистемой, подогревом передних сидений, системой стабилизации, системой мониторинга давления воздуха в шинах. 

Кроссовер отличается острыми углами, прямыми линиями

Кроссовер отличается острыми углами, прямыми линиями

В топовой версии кроссовера: 2,5-литровый 200-сильный двигатель, новый автомат, полный привод Dynamic Torque Vectoring AWD, радарный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе движения, кожаный салон, электросиденья, беспроводная зарядка, интерьерная подсветка. Стоит такой автомобиль 2 661 000 рублей плюс 26 000 рублей за краску перламутр. 

Для сравнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоит в базе с механикой 2 499 000 рублей, а с автоматом — 2 898 000 рублей. 

Конкурентами RAV4 являются кроссоверы Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq.

Внимание, рубрика «Где дороги?». Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (14)

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    1 окт 2019 в 13:53

    Лучше тачек нет чем старые прули, дешёвые и крепкие

    поребрик
    1 окт 2019 в 13:59

    Да, помню было время, когда меняли один к одному двухкомнатную квартиру на ВАЗ шестой модели. Сейчас тоже самое, 2 тонны железа по цене хорошего жилья. Что-то должно будет измениться.

    1 окт 2019 в 13:56

    Что-то среднее между Маздой CX-5 и Лексус RX