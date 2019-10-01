«Тойота» объявила цены на новый RAV4: теперь стоит, как «Прадо»

Компания Toyota сегодня, 1 октября, начала выпускать на своём российском заводе кроссовер RAV4 нового поколения. Сегодня же объявлены цены новую машину: автомобиль подорожал. Если раньше базовая комплектация стоила
«Ориентируемся на удорожание от текущей стоимости на 15%, не менее 10%. В ноябре можно будет пройти тест-драйв, первые 8 автомобилей у нас будут», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».
В базовой версии новый RAV4 оснащен 2-литровым 150-сильным мотором, светодиодной оптикой, аудиосистемой, подогревом передних сидений, системой стабилизации, системой мониторинга давления воздуха в шинах.
В топовой версии кроссовера: 2,5-литровый 200-сильный двигатель, новый автомат, полный привод Dynamic Torque Vectoring AWD, радарный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, система предотвращения столкновений, система удержания в полосе движения, кожаный салон, электросиденья, беспроводная зарядка, интерьерная подсветка. Стоит такой автомобиль
Для сравнения, внедорожник Toyota Land Cruiser Prado стоит в базе с механикой
Конкурентами RAV4 являются кроссоверы Nissan X-Trail, KIA Sportage, Volkswagen Tiguan, Škoda Kodiaq.
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