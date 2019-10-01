«Тойота» объявила цены на новый RAV4: теперь стоит, как «Прадо»

Компания Toyota сегодня, 1 октября, начала выпускать на своём российском заводе кроссовер RAV4 нового поколения. Сегодня же объявлены цены новую машину: автомобиль подорожал. Если раньше базовая комплектация стоила 1 616 000 рублей, то теперь — 1 756 000 рублей с передним приводом, 2-литровым мотором и механической КПП.

«Ориентируемся на удорожание от текущей стоимости на 15%, не менее 10%. В ноябре можно будет пройти тест-драйв, первые 8 автомобилей у нас будут», — уточнили в отделе продаж дилерского центра «Тойота Центр Новосибирск Запад».

