«Дома +15»: куда можно пожаловаться на холод в квартирах

Новосибирцы жалуются на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику, распространённому «Сибирской генерирующей компанией».
Читательница НГС рассказала, что ее дом на улице Костычева в Ленинском районе должен быть подключен к отоплению со 2 по 3 октября.
«Наша управляющая компания утверждает, что в последней (6–7 октября) диспетчер СГК и 051 просто отправляют в управляющую компанию. Просто слишком большая разница в сроках получилась, когда в квартире +15», — сообщила в редакцию НГС читательница Юлия.
В пресс-службе «Сибирской генерирующей компании» пояснили, что в случае, когда отопление в дом не поступает в указанные сроки, новосибирцы должны обращаться в свои управляющие компании.
«Если дом не подключен вовремя или система отопления работает с перебоями, жители города могут обратиться в свою управляющую компанию по телефону 051 в Единую диспетчерскую службу мэрии Новосибирска либо по телефону (383) 289–01–45, 289–01–47 в диспетчерскую "Тепловых сетей" СГК», — сообщили в СГК.
А какая температура у вас дома? Если вам до сих пор не дали отопление и в квартире холодно, присылайте фото с градусниками и адресом вашего дома в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.
В этом году отопление в жилых домах Новосибирска дают с 30 сентября. Редакция НГС решила вспомнить, когда включали тепло в прошедшие годы. Рекордно рано это случилось в 2008 и 2015 годах — 15 сентября. Позднее всего — в 2012 и 2018 годах, тогда тепло дали 24 сентября. Остальные годы уложились в этот временной промежуток. Для наглядности мы составили график.