«Дома +15»: куда можно пожаловаться на холод в квартирах

По словам читателей, в управляющих компаниях отопление не хотят подавать до конца недели

Новосибирцы жалуются на отсутствие отопления в домах и утверждают, что управляющие компании не собираются подключать их к теплу по графику, распространённому «Сибирской генерирующей компанией».

Читательница НГС рассказала, что ее дом на улице Костычева в Ленинском районе должен быть подключен к отоплению со 2 по 3 октября.

«Наша управляющая компания утверждает, что в последней (6–7 октября) диспетчер СГК и 051 просто отправляют в управляющую компанию. Просто слишком большая разница в сроках получилась, когда в квартире +15», — сообщила в редакцию НГС читательница Юлия.