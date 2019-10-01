Три снесли, один построят: мэрия заказала строительство нового детсада на месте разрушенных

Детские сады по адресу 25 лет Октября, 6А и 6Б в начале сентября

Мэрия Новосибирска заказала строительство нового детского сада — яслей на улице Авиастроителей, 5А. Прежде на этом участке стояли три садика, но их снесли.

Начальная цена строительства — 119 миллионов рублей. Устройство фундамента сада должно начаться уже в ноябре. Перекрытия начнут монтировать в январе, а кирпичную кладку наружных стен станут делать в феврале 2020 года. Все работы по контракту должны завершиться в апреле 2020 года, говорится в документах на сайте госзакупок.



Новое здание будет трёхэтажным. В саду будет 5 групп для детей возрастом от 1,5 до 3 лет (всего 95 мест) и 12 групп для детей от 3 до 7 лет (225 мест). В саду будут работать по 17 воспитателей и нянь.