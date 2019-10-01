Три снесли, один построят: мэрия заказала строительство нового детсада на месте разрушенных

Мэрия Новосибирска заказала строительство нового детского сада — яслей на улице Авиастроителей, 5А. Прежде на этом участке стояли три садика, но их снесли.
Начальная цена строительства — 119 миллионов рублей. Устройство фундамента сада должно начаться уже в ноябре. Перекрытия начнут монтировать в январе, а кирпичную кладку наружных стен станут делать в феврале 2020 года. Все работы по контракту должны завершиться в апреле 2020 года, говорится в документах на сайте госзакупок.
Новое здание будет трёхэтажным. В саду будет 5 групп для детей возрастом от 1,5 до 3 лет (всего 95 мест) и 12 групп для детей от 3 до 7 лет (225 мест). В саду будут работать по 17 воспитателей и нянь.
В начале сентября в департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на запрос НГС сообщали, что строительство сада на Авиастроителей, 5А запланировано на 2019–2020 годы.
«Для реализации данного проекта необходимо увеличение площади земельного участка, соответственно было принято решение о сносе морально устаревших, а также из-за экономической нецелесообразности восстановления (ремонта) двух детских садов 1934 года постройки по адресам улица 25 лет Октября, 6А и 6Б и одного детского сада 1962 года постройки по адресу улица Авиастроителей, 5А», — сообщали в департаменте.
Снос садов на улице 25 лет Октября начался 6 сентября.