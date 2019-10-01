Из-за технического сбоя в МФЦ перестали принимать документы для сделок с недвижимостью

В МФЦ пообещали устранить технические неполадки в ближайшее время

Во вторник, 1 октября, в Росреестре сломался сервер — новосибирцы не смогли сдать документы в МФЦ на улице Зыряновской.

О сбое в работе сервисов в редакцию НГС сообщил читатель.

«Сегодня не смог зарегистрировать сделку в МФЦ на Зыряновской, 63. Всех с утра развернули. Сказали: "Не работают сервера в Росреестре". Когда починят — неизвестно», — написал в редакцию НГС читатель Сергей.

В региональном Росреестре корреспонденту НГС сообщили, что технический сбой произошёл не на серверах ведомства, а в самом МФЦ.