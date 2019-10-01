Из-за технического сбоя в МФЦ перестали принимать документы для сделок с недвижимостью

Во вторник, 1 октября, в Росреестре сломался сервер — новосибирцы не смогли сдать документы в МФЦ на улице Зыряновской.
О сбое в работе сервисов в редакцию НГС сообщил читатель.
«Сегодня не смог зарегистрировать сделку в МФЦ на Зыряновской, 63. Всех с утра развернули. Сказали: "Не работают сервера в Росреестре". Когда починят — неизвестно», — написал в редакцию НГС читатель Сергей.
В региональном Росреестре корреспонденту НГС сообщили, что технический сбой произошёл не на серверах ведомства, а в самом МФЦ.
«В настоящее время отсутствуют технические проблемы и сбои в работе информационных систем Росреестра. <...> По официальной информации ГАУ НСО "МФЦ", полученной Управлением 01.10.2019, произошли технические сбои в работе МФЦ — нарушено функционирование оборудования МФЦ, обеспечивающего прием документов для предоставления услуг по осуществлению государственной регистрации прав, предоставления сведений из Единого государственного реестра недвижимости», — рассказали корреспонденту НГС в Росреестре.
Специалист по связям с общественностью ГАУ НСО «МФЦ» Анастасия Захарова подтвердила информацию о техническом сбое.
«Сегодня с утра произошёл сбой. Ведутся технические работы, приём по Росреестру пока приостановлен. В ближайшее время неполадки будут устранены», — рассказала Анастасия Захарова.
30 мая произошёл сбой на сайтах новосибирского многофункционального центра и Росреестра — все сервисы сайтов были временно недоступны. После этого аналогичный сбой случился и 17 сентября.