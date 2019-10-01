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Источники сообщили о сокращениях в новосибирской полиции

Оптимизации коснётся автоинспекции, сообщает «Омбудсмен полиции»

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По состоянию на начало сентября в подразделениях ГИБДД Новосибирской области насчитывалась 191 вакансия

По состоянию на начало сентября в подразделениях ГИБДД Новосибирской области насчитывалась 191 вакансия

В Сети появился приказ о сокращении численности рабочих мест в ГИБДД — оптимизация коснётся в том числе и подразделений Госавтоинспекции в Новосибирской области.

Накануне Telegram-канал «Омбудсмен полиции» опубликовал копию приказа от 24 сентября 2019 года, подписанного министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым. Как следует из этого документа, министерство запланировало сократить численность штатных должностей в подразделениях ГИБДД, в том числе и в Новосибирской области, чтобы укрепить подразделения по вопросам миграции. Сокращение штатов МВД планирует провести за счёт «незамещённых должностей начальствующего состава».

Из приложения к приказу следует, что в Новосибирской области по состоянию на 1 сентября недокомплект в ГИБДД был на уровне 191 сотрудника. При этом министр внутренних дел запланировал сократить 99 сотрудников. Таким образом, после этого сокращения в подразделениях Госавтоинспекции Новосибирской области останутся незанятыми только 92 вакансии. В целом по России в Госавтоинспекции станет на 2000 рабочих мест меньше.

Корреспондент НГС направила в пресс-службу ГУ МВД России по Новосибирской области официальный запрос с просьбой подтвердить подлинность этого приказа и приложения к нему, а также прокомментировать предстоящие сокращения.

Новосибирская ГИБДД регулярно объявляет набор новых сотрудников — автоинспекторам обещают зарплату от 35 тысяч рублей. В феврале 2019 года жаловались на дефицит кадров и городском управлении МВД — тогда не хватало 589 человек, то есть 13% от всего числа сотрудников. 

На прошлой неделе газета «Известия» сообщила, что до конца сентября в России может потерять работу 51 тысяча человек. В Новосибирске эта цифра меньше — по данным Минтруда, до конца года без работы останутся почти 1200 сотрудников. НГС узнал, кто в скором времени неожиданно для себя может оказаться на рынке труда, с какими сложностями в поиске работы сталкиваются уволенные и как пивной живот влияет на шансы найти новую работу.

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    КОММЕНТАРИИ (16)

    1 окт 2019 в 12:40

    Самые страшные слова для нашей страны это оптимизация и эффективные менеджеры.
    На дорогах бардак будет еще хуже...

    Виктор Москвич
    1 окт 2019 в 12:43

    Хорошая новость. Может увеличат ещё больше росгвардию.

    знаток
    1 окт 2019 в 12:42

    Это произвол, сократить.
    Стабильность чо.