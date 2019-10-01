В Новосибирске установят мемориальную доску заслуженному лётчику-испытателю, умершему 2 года назад

Мемориальную доску планируют разместить недалеко от завода — на проспекте Дзержинского, 77, где жил Юрий Харченко. Предложения и замечания от горожан мэрия будет принимать до 17 октября.

«Заявитель — коллектив летчиков-испытателей, штурманов-испытателей летно-испытательной станции Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова», — говорится в официальном уведомлении департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

В Новосибирске установят мемориальную доску заслуженному летчику-испытателю СССР, Герою Советского Союза Юрию Харченко — в мэрии объявили о начале общественных обсуждений и опубликовали проект таблички.

Юрий Харченко был известным новосибирским лётчиком, который принимал участие в испытаниях серийных сверхзвуковых боевых самолётов. Он скончался в 2017 году на 87-м году жизни.

В конце августа в Новосибирске скончался последний живший в регионе Герой Советского Союза Александр Анцупов — в этом году ему исполнилось 95 лет.