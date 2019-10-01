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В Новосибирске установят мемориальную доску заслуженному лётчику-испытателю, умершему 2 года назад

Юрий Харченко испытывал новые самолёты вплоть до 1995 года

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В мэрии Новосибирска опубликовали проект мемориальной доски

В мэрии Новосибирска опубликовали проект мемориальной доски

В Новосибирске установят мемориальную доску заслуженному летчику-испытателю СССР, Герою Советского Союза Юрию Харченко — в мэрии объявили о начале общественных обсуждений и опубликовали проект таблички.

«Заявитель — коллектив летчиков-испытателей, штурманов-испытателей летно-испытательной станции Новосибирского авиационного завода им. В.П. Чкалова», — говорится в официальном уведомлении департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Мемориальную доску планируют разместить недалеко от завода — на проспекте Дзержинского, 77, где жил Юрий Харченко. Предложения и замечания от горожан мэрия будет принимать до 17 октября.

Юрий Харченко был известным новосибирским лётчиком, который принимал участие в испытаниях серийных сверхзвуковых боевых самолётов. Он скончался в 2017 году на 87-м году жизни.

В конце августа в Новосибирске скончался последний живший в регионе Герой Советского Союза Александр Анцупов — в этом году ему исполнилось 95 лет.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    1 окт 2019 в 11:34

    Фото летчика хотя бы опубликовали.. журналисты провинциального Новосибирска

    1 окт 2019 в 11:33

    Побольше таких досок надо, в городе жили, живут великие люди труда. Олигархам такие не поставят...
    Интересно СУ-34 он испытывал?