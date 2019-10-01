Новосибирский гимнаст отправился на чемпионат мира — он борется за место в олимпийской сборной

Сборная России по спортивной гимнастике улетела в немецкий Штутгарт на чемпионат мира. Новосибирец Иван Стретович стал одним из семи атлетов, которые вошли в национальную команду.
До старта чемпионата мира осталось три дня. Он пройдет с 4 по 13 октября — соревноваться будут спортсмены из 93 стран. Квалификация для российских гимнастов назначена на воскресенье, 6 октября. Конкурентами россиян станут спортсмены из Германии, Белоруссии и Бразилии.
«В тот же день Россия, чья команда завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2018 года в командном финале, также участвует в отборочных соревнованиях.<...> В мужских отборочных выступлениях, помимо выхода в финал, также проводится прямая квалификация на Олимпийские игры. Только лучшие двенадцать команд чемпионата мира 2019 года доберутся до Токио-2020», — сообщается на официальном сайте чемпионата мира
Иван Стретович — один из самых успешных молодых гимнастов России. В августе он завоевал серебряную медаль в многоборье на Кубке России. На летних играх в Рио Стретович стал серебряным призёром в командном первенстве.