Новосибирский гимнаст отправился на чемпионат мира — он борется за место в олимпийской сборной

Иван Стретович (третий слева) претендует на место в сборной на Олимпийских играх следующего года

Сборная России по спортивной гимнастике улетела в немецкий Штутгарт на чемпионат мира. Новосибирец Иван Стретович стал одним из семи атлетов, которые вошли в национальную команду.



До старта чемпионата мира осталось три дня. Он пройдет с 4 по 13 октября — соревноваться будут спортсмены из 93 стран. Квалификация для российских гимнастов назначена на воскресенье, 6 октября. Конкурентами россиян станут спортсмены из Германии, Белоруссии и Бразилии.

«В тот же день Россия, чья команда завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2018 года в командном финале, также участвует в отборочных соревнованиях.<...> В мужских отборочных выступлениях, помимо выхода в финал, также проводится прямая квалификация на Олимпийские игры. Только лучшие двенадцать команд чемпионата мира 2019 года доберутся до Токио-2020», — сообщается на официальном сайте чемпионата мира

