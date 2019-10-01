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Спорт

Новосибирский гимнаст отправился на чемпионат мира — он борется за место в олимпийской сборной

Соперниками россиян на квалификации станут гимнасты из Бразилии и Германии

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Иван Стретович (третий слева) претендует на место в сборной на Олимпийских играх следующего года

Иван Стретович (третий слева) претендует на место в сборной на Олимпийских играх следующего года

Сборная России  по спортивной гимнастике улетела в немецкий Штутгарт на чемпионат мира. Новосибирец Иван Стретович стал одним из семи атлетов, которые вошли в национальную команду.

До старта чемпионата мира осталось три дня. Он пройдет с 4 по 13 октября — соревноваться будут спортсмены из 93 стран. Квалификация для российских гимнастов назначена на воскресенье, 6 октября. Конкурентами россиян станут спортсмены из Германии, Белоруссии и Бразилии.

«В тот же день Россия, чья команда завоевала серебряную медаль на чемпионате мира 2018 года в командном финале, также участвует в отборочных соревнованиях.<...> В мужских отборочных выступлениях, помимо выхода в финал, также проводится прямая квалификация на Олимпийские игры. Только лучшие двенадцать команд чемпионата мира 2019 года доберутся до Токио-2020», — сообщается на официальном сайте чемпионата мира

Иван Стретович — один из самых успешных молодых гимнастов России. В августе он завоевал серебряную медаль в многоборье на Кубке России. На летних играх в Рио Стретович стал серебряным призёром в командном первенстве.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    1 окт 2019 в 12:26

    Лично провожал... Пару раз через себя перекинул его в аэропорту...

    1 окт 2019 в 12:23

    Участие нашей сборной в ОИ по крайней мере легкой атлетики под вопросом, уже начинают раздувать очередной допинговый скандал.

    zxc
    1 окт 2019 в 12:21

    Партаки только у нашего - отличился)