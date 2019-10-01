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Дороги и транспорт

Снегопад помешал самолёту из Новосибирска долететь до Якутии

Авиалайнер вынужденно приземлился на запасном аэродроме в Иркутске

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Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Нерюнгри самолёт с 158 пассажирами внепланово сел в Иркутске

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Нерюнгри самолёт с 158 пассажирами внепланово сел в Иркутске

Сегодня, 1 октября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска.

Самолёт с 158 пассажирами ушёл на запасной аэродром из-за неблагоприятных метеоусловий в Нерюнгри: там сейчас снегопад, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе иркутского аэропорта.

По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, из Новосибирска этот самолёт вылетел в 2:53 по местному времени.

В Иркутске, по данным пресс-службы аэропорта, он приземлился в 9:51 по местному времени (то есть в 8:51 по новосибирскому). Сейчас пассажиры рейса ждут вылета в терминале.

«Выгрузили, потому что заправлять самолёт будут: нельзя в самолёте людей держать, когда самолёт заправляют», — пояснили в аэропорту Иркутска.

Накануне мощный снегопад накрыл и Новосибирскую область: дальнобойщики попали в снежный фронт на омской трассе в Татарском районе.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    1 окт 2019 в 11:02

    Граждане пассажиры, не толпитесь, просьба всем оплатить за экскурсию по Иркутскому аэропорту)))

    1 окт 2019 в 11:13

    Эка невидаль... Снежка испугались!! Зима, как всегда, неожиданно!! Но радует - само растает...