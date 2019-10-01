Снегопад помешал самолёту из Новосибирска долететь до Якутии

Сегодня, 1 октября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска.
Самолёт с 158 пассажирами ушёл на запасной аэродром из-за неблагоприятных метеоусловий в Нерюнгри: там сейчас снегопад, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе иркутского аэропорта.
По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, из Новосибирска этот самолёт вылетел в 2:53 по местному времени.
В Иркутске, по данным пресс-службы аэропорта, он приземлился в 9:51 по местному времени (то есть в 8:51 по новосибирскому). Сейчас пассажиры рейса ждут вылета в терминале.
«Выгрузили, потому что заправлять самолёт будут: нельзя в самолёте людей держать, когда самолёт заправляют», — пояснили в аэропорту Иркутска.
Накануне мощный снегопад накрыл и Новосибирскую область: дальнобойщики попали в снежный фронт на омской трассе в Татарском районе.