Снегопад помешал самолёту из Новосибирска долететь до Якутии

Из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту Нерюнгри самолёт с 158 пассажирами внепланово сел в Иркутске

Сегодня, 1 октября, самолёт авиакомпании S7 Airlines, летевший из Новосибирска в Нерюнгри, вынужденно приземлился в аэропорту Иркутска.



Самолёт с 158 пассажирами ушёл на запасной аэродром из-за неблагоприятных метеоусловий в Нерюнгри: там сейчас снегопад, сообщили корреспонденту НГС в пресс-службе иркутского аэропорта.



По данным онлайн-табло аэропорта Толмачёво, из Новосибирска этот самолёт вылетел в 2:53 по местному времени.



В Иркутске, по данным пресс-службы аэропорта, он приземлился в 9:51 по местному времени (то есть в 8:51 по новосибирскому). Сейчас пассажиры рейса ждут вылета в терминале.

