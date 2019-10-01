«Простоит ещё сто лет»: в доме у Бугринского моста нашли раритетный рельс, который держит фундамент

В Новосибирске в микрорайоне Бугры в подвале одного из частных домов нашли железный рельс, которому 114 лет. Он использовался для возведения фундамента и до сих пор держит дом в сто квадратов.

«Найден он была в доме моего друга. Во время одной подвальной экспедиции. Дом один из немногих старых домов, сохранившихся у нас в "Буграх". Частично фрагменты старых домов люди стараются из памяти о предках своих оставлять. <...> В том месте, где рельс сейчас находится, учитывая температурные факторы и другие, то несколько сотен лет, я думаю, точно ещё простоит», — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.