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«Простоит ещё сто лет»: в доме у Бугринского моста нашли раритетный рельс, который держит фундамент

Железная конструкция до сих пор успешно держит частный дом в сто квадратов

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Надеждинский сталерельсовый завод&nbsp;производил такие рельсы для строительства Транссибирской железной дороги

Надеждинский сталерельсовый завод производил такие рельсы для строительства Транссибирской железной дороги

В Новосибирске в микрорайоне Бугры в подвале одного из частных домов нашли железный рельс, которому 114 лет. Он использовался для возведения фундамента и до сих пор держит дом в сто квадратов.

«Найден он была в доме моего друга. Во время одной подвальной экспедиции. Дом один из немногих старых домов, сохранившихся у нас в "Буграх". Частично фрагменты старых домов люди стараются из памяти о предках своих оставлять. <...> В том месте, где рельс сейчас находится, учитывая температурные факторы и другие, то несколько сотен лет, я думаю, точно ещё простоит», — рассказал корреспонденту НГС руководитель общественной организации «Бугринский комитет» Антон Нелидов.

На рельсе стоит клеймо Надеждинского сталерельсового завода, который активно выпускал рельсы для строительства Транссибирской железной дороги. 

Сам дом, по словам Нелидова, был построен чуть позже — после революции. На какой именно улице стоит дом Нелидов не сказал, но добавил, что она одна из самых старых в Новосибирске. 

В конце августа на Красном проспекте в Центральном районе Новосибирска под снятым асфальтом нашли дореволюционную каменную мостовую.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    Вовчик1955
    1 окт 2019 в 10:19

    Снести этот барак и построить свечку. Нам новосибирцам не нужны эти старые избушки

    Гость
    1 окт 2019 в 10:18

    На металл сдать

    1 окт 2019 в 10:17

    Нужная новость. Слава Мэру и тому кто нашел ...