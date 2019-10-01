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Пожарные вынесли из горящего дома на Громова жителя, отравившегося угарным газом

В МЧС рассказали о последствиях утреннего пожара на Затулинке

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Пожарные работали на улице Громова около двух часов

Пожарные работали на улице Громова около двух часов

Сегодня утром 1 октября в Новосибирске пожарные вынесли из горящего дома на улице Громова мужчину, который отравился угарным газом.

«В 6:29 минут выехали, Кировский район, улица Громова, по прибытии к месту вызова в 6:34 было установлено, что из квартиры на четвёртом этаже идёт дым. Самостоятельно было эвакуировано 20 человек, 5 человек — сотрудниками либо полиции, либо Росгвардии», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли жителя горящей квартиры — мужчину, инвалида второй группы. Его передали врачам, мужчина отравился продуктами горения.

Огонь повредил вещи на балконе, балконный блок и шкаф в комнате, площадь пожара — 8 кв.м.

Информация об этом пожаре сегодня поступала также в службу 112.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

На прошлой неделе крупный пожар случился в доме в центре города — пожарные несколько часов работали на Советской.

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    КОММЕНТАРИИ (2)

    Гость
    1 окт 2019 в 10:01

    Опять эта Затулинка...алконавты

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 09:53

    Что за Затулинко? Странная фимилия