Пожарные вынесли из горящего дома на Громова жителя, отравившегося угарным газом

Пожарные работали на улице Громова около двух часов

Сотрудники звена газодымозащитной службы спасли жителя горящей квартиры — мужчину, инвалида второй группы. Его передали врачам, мужчина отравился продуктами горения.

«В 6:29 минут выехали, Кировский район, улица Громова, по прибытии к месту вызова в 6:34 было установлено, что из квартиры на четвёртом этаже идёт дым. Самостоятельно было эвакуировано 20 человек, 5 человек — сотрудниками либо полиции, либо Росгвардии», — сообщили корреспонденту в пресс-службе ГУ МЧС по НСО.

Сегодня утром 1 октября в Новосибирске пожарные вынесли из горящего дома на улице Громова мужчину, который отравился угарным газом.

Огонь повредил вещи на балконе, балконный блок и шкаф в комнате, площадь пожара — 8 кв.м.

Информация об этом пожаре сегодня поступала также в службу 112.

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На прошлой неделе крупный пожар случился в доме в центре города — пожарные несколько часов работали на Советской.

