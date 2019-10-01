Все автоинспекторы Новосибирска целый день будут ловить пешеходов-нарушителей

Ловить пешеходов будет весь личный состав ГИБДД

Завтра, 2 октября, автоинспекторы массово выйдут на дороги Новосибирска, чтобы ловить пешеходов-нарушителей.

«Штабные экипажи, все сотрудники ГИБДД выйдут на улицу на борьбу с пешеходами, которые переходят в неположенных местах», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.



Также Савченков уточнил, что автоинспекторы будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов.

В конце августа инспекторы ГИБДД устроили в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.