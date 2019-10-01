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Все автоинспекторы Новосибирска целый день будут ловить пешеходов-нарушителей

Также они будут обращать внимание на водителей, которые не пропускают пешеходов

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Ловить пешеходов будет весь личный состав ГИБДД

Ловить пешеходов будет весь личный состав ГИБДД

Завтра, 2 октября, автоинспекторы массово выйдут на дороги Новосибирска, чтобы ловить пешеходов-нарушителей.

«Штабные экипажи, все сотрудники ГИБДД выйдут на улицу на борьбу с пешеходами, которые переходят в неположенных местах», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.

Также Савченков уточнил, что автоинспекторы будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов.

В конце августа инспекторы ГИБДД устроили в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

    Анонимус
    1 окт 2019 в 08:51

    Передайте пожалуйста отделу пропаганды, что все автоинспекторы должны ловить нарушителей не только завтра, но и каждый день. Им за это вообще то деньги платят.

    Фото пользователя
    1 окт 2019 в 09:10

    Водителей-,прям хорошо прошерстите, учитывая сколько ими сбривается пешеходов..

    1 окт 2019 в 08:53

    Давно пора. И если у них не будет документов удостоверяющую личность, то нужно задерживать до установлении личности и выписывания штрафа за переход в неположенном месте или на красный сигнал светофора.