Все автоинспекторы Новосибирска целый день будут ловить пешеходов-нарушителей

Завтра, 2 октября, автоинспекторы массово выйдут на дороги Новосибирска, чтобы ловить пешеходов-нарушителей.
«Штабные экипажи, все сотрудники ГИБДД выйдут на улицу на борьбу с пешеходами, которые переходят в неположенных местах», — рассказал корреспонденту НГС Владислав Савченков.
Также Савченков уточнил, что автоинспекторы будут ловить водителей, которые не пропускают пешеходов.
В конце августа инспекторы ГИБДД устроили в Новосибирске облаву на пьяных водителей — две машины отправили на спецстоянку.