Задымило девять этажей: в доме на Затулинке загорелась квартира

Сегодня утром, 1 октября, в Новосибирске в доме на Затулинке начался пожар — загорелась квартира на Громова, 22.

«Первый звонок в 6:24. Девятиэтажка, горит квартира, горит балкон — разные сообщения. <...> Задымление с первого по девятый этаж было», — такая информация поступила в службу «112».



Подробности происшествия уточняются.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру.