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Происшествия

Задымило девять этажей: в доме на Затулинке загорелась квартира

Очевидцы сообщили, что горят квартира и балкон

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Пожар утром произошёл в девятиэтажном доме

Пожар утром произошёл в девятиэтажном доме

Сегодня утром, 1 октября, в Новосибирске в доме на Затулинке начался пожар — загорелась квартира на Громова, 22.

«Первый звонок в 6:24. Девятиэтажка, горит квартира, горит балкон — разные сообщения. <...> Задымление с первого по девятый этаж было», — такая информация поступила в службу «112».

Подробности происшествия уточняются.

Если вы стали очевидцем этого пожара, сообщайте подробности в редакцию НГС на электронную почту news@ngs.ru, по телефону +7 923 157–00–00 или через WhatsApp, Telegram или Viber, которые привязаны к этому же номеру. 

На прошлой неделе крупный пожар случился в доме в центре города — пожарные несколько часов работали на Советской.

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    КОММЕНТАРИИ (3)

    Из погреба
    1 окт 2019 в 07:59

    Богачи зажигают! Скорей всего, бесплатно жилье досталось.

    1 окт 2019 в 07:54

    отпление когда включат? боюсь засыпать с электрогрелкой, а в холоде невозможно заснуть

    холлика
    1 окт 2019 в 07:47

    Обогреватель небось?