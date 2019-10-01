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Дороги и транспорт

Легковушка перевернулась набок после массового ДТП на Советском шоссе

По словам очевидцев, в аварии есть пострадавшие

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По словам очевидцев, на трассе разлито топливо&nbsp;

По словам очевидцев, на трассе разлито топливо 

Вечером 30 сентября в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии одна из машин перевернулась набок. 

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:53. Сообщалось, что произошло ДТП, в котором есть пострадавшие, — очевидцы отметили, что зажатых людей в салонах автомобилей нет. 

Известно, что на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД. 

Ещё один автомобиль получил серьёзные повреждения&nbsp;

Ещё один автомобиль получил серьёзные повреждения 

В начале сентября на перекрёстке проспекта Дзержинского с улицей Волочаевской случилось массовое ДТП — тогда в результате столкновения пяти автомобилей пострадал один человек

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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    1 окт 2019 в 00:16

    Мазда на 75-регионе (? Увы роторная была с затулинки