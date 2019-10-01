Легковушка перевернулась набок после массового ДТП на Советском шоссе

По словам очевидцев, на трассе разлито топливо

Вечером 30 сентября в Кировском районе Новосибирска произошло массовое ДТП — на пересечении улицы Петухова и Советского шоссе столкнулись шесть автомобилей. В результате аварии одна из машин перевернулась набок.

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного службы 112 в 22:53. Сообщалось, что произошло ДТП, в котором есть пострадавшие, — очевидцы отметили, что зажатых людей в салонах автомобилей нет.

Известно, что на месте аварии работают врачи скорой помощи и сотрудники ГИБДД.