«Это первые серьёзные соревнования»: 16-летняя сибирячка стала чемпионкой России по панкратиону

Спортсменка из Новосибирска, 16-летняя Анна Ермакова, стала чемпионкой на первенстве России по панкратиону — девушка заняла первое место в категории 16–17 лет до 65 килограммов в двух разделах: традиционный и классический панкратион. Соревнования проходили в Липецке, во дворце спорта «Молодёжный».



«Победить, конечно, радостно, ради этого вся тяжёлая работа была проделана. Когда то, что вкладываешь в любимое дело, окупается, конечно, очень радует. Но, конечно, есть ошибки, их уже разбираем, есть над чем работать и куда идти, так что мы работаем дальше. Но эта победа очень важна для меня, для меня это первые серьёзные соревнования. Перед ними была большая подготовка, в том числе в Омске в школе «Шторм» у [тренера] Александра Шлеменко. Отдельное спасибо моему главному тренеру, это большая работа, за которую я очень сильно благодарна. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает, для меня это важно. Расстраивает только то, что девочек в таких видах спорта очень мало», — рассказала корреспонденту НГС Анна Ермакова.