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Спорт

«Это первые серьёзные соревнования»: 16-летняя сибирячка стала чемпионкой России по панкратиону

Теперь девушке предстоит выступить на чемпионате мира в Риме

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Анна рада своей победе, но считает, что есть ошибки, над которыми необходимо работать

Анна рада своей победе, но считает, что есть ошибки, над которыми необходимо работать

Спортсменка из Новосибирска, 16-летняя Анна Ермакова, стала чемпионкой на первенстве России по панкратиону — девушка заняла первое место в категории 16–17 лет до 65 килограммов в двух разделах: традиционный и классический панкратион. Соревнования проходили в Липецке, во дворце спорта «Молодёжный».

«Победить, конечно, радостно, ради этого вся тяжёлая работа была проделана. Когда то, что вкладываешь в любимое дело, окупается, конечно, очень радует. Но, конечно, есть ошибки, их уже разбираем, есть над чем работать и куда идти, так что мы работаем дальше. Но эта победа очень важна для меня, для меня это первые серьёзные соревнования. Перед ними была большая подготовка, в том числе в Омске в школе «Шторм» у [тренера] Александра Шлеменко. Отдельное спасибо моему главному тренеру, это большая работа, за которую я очень сильно благодарна. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает, для меня это важно. Расстраивает только то, что девочек в таких видах спорта очень мало», — рассказала корреспонденту НГС Анна Ермакова. 

Победа в традиционном панкратионе обеспечила юной сибирячке участие в международных соревнованиях — в ноябре ей предстоит выступить на чемпионате мира, который пройдёт в Риме. 

Недавно спортсменка из Новосибирска Римма Ануфриева стала чемпионкой мира по грэпплингу в четвёртый раз —

буквально на последних секундах схватки она одолела соперницу из Польши

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    КОММЕНТАРИИ (3)

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    30 сен 2019 в 23:39

    Трепещи племя трольское, растет молодежь, лещей отхватите по самые не балуйся

    с богаткова
    30 сен 2019 в 23:36

    мой внук чемпион мира по рукопашному бою, а также чемпион по выписыванию лещей

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 23:31

    Мой внук тоже чемпион. Надо бы их познакомить, когда 18 исполнится.