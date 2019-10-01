Пенсионера из Бердска, который оспорил нормативы по теплу в суде, обвинили в сутяжничестве

Власти считают, что бердский пенсионер злоупотребляет правом Фото: Ольга Бурлакова / НГС, Сергей Теряев

Департамент по тарифам Новосибирской области и МУП «КБУ», которое поставляет тепло в Бердске, прокомментировали многолетнюю тяжбу с Сергеем Теряевым из-за тарифов.

Напомним, пенсионер из Бердска Сергей Теряев около 10 лет судится из-за неверно, по его мнению, рассчитанных тарифов на теплоснабжение. Всё это время он оплачивает услугу по собственным расчётам, тогда как через суд с него пытаются взыскать около полумиллиона задолженности.

В департаменте по тарифам Новосибирской области признали, что частично пенсионер прав: ведомство применило корректировочный коэффициент, предусмотренный для расчетного способа определения норматива, тогда как сами нормативы определялись с применением метода аналогов.



При этом в департаменте опровергли расчёты Теряева. «В ходе судебных разбирательств департаментом был проверен сделанный Теряевым С.А. расчет. По расчету департамента максимальная температура, которая могла бы быть достигнута в жилых помещениях Тереява С.А. в случае применения оспариваемых нормативов, составила бы 15,6 градуса по Цельсию (тогда как Теряев говорил о 126 градусах. — Прим. ред.). Соответственно, оспариваемый Теряевым С.А. норматив является не завышенным, а заниженным», — заметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента НГС.

В департаменте считают, что Сергей Теряев злоупотребляет правом: в течение нескольких лет он фактически отказывается заключать договор на поставку тепла, оплачивать его и устанавливать счётчики. Каждый раз, когда МУП «КБУ» обращалось в суд за взысканием задолженности, пенсионер также обращался в различные инстанции и требовал признать нормативы незаконными.

Как сообщили в МУП «КБУ», пенсионер платил за тепло по 10–20 копеек в месяц, а суд не поддержал его в споре с компанией из-за неправомерных начислений. При этом платёжки он получает по оспариваемым нормативам исключительно из-за того, что не устанавливает счётчики, подчеркнули в компании.

