Сибирячки стали чемпионками мира по скоростному сбору пазлов в Испании

Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут

Новосибирская команда стала чемпионами мира по скоростной сборке пазлов. Соревнования проходили в Испании.

«Участники порядка 33 стран соревновались в трёх категориях: марафон восемь часов, пары собирали 500 деталей — время давалось два часа и личное первенство. Нашу страны представляло три команды — одна из них из Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС представитель новосибирской команды «Siberian team» Дмитрий Науменко.

Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут.