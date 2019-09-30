Сибирячки стали чемпионками мира по скоростному сбору пазлов в Испании

Новосибирская команда стала чемпионами мира по скоростной сборке пазлов. Соревнования проходили в Испании.
«Участники порядка 33 стран соревновались в трёх категориях: марафон восемь часов, пары собирали 500 деталей — время давалось два часа и личное первенство. Нашу страны представляло три команды — одна из них из Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС представитель новосибирской команды «Siberian team» Дмитрий Науменко.
Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут.
«За столом может находится только 4 человека. Всего в команде 5. Смена по по необходимости», — добавил Науменко.
В соревновании пар сибирячки заняли третье место.
Это не первая победа для новосибирской команды — они действующие чемпионы России и победители соревнований в Бельгии.
Неделю назад новосибирец Александр Смолкин стал абсолютным чемпионом мира по парикмахерскому искусству — он победил в двух номинациях на Международном конкурсе «OMC Hairworld 2019» в Париже.