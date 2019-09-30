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Сибирячки стали чемпионками мира по скоростному сбору пазлов в Испании

В чемпионате принимали участия команды из 33 стран

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Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут

Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут

Новосибирская команда стала чемпионами мира по скоростной сборке пазлов. Соревнования проходили в Испании.

«Участники порядка 33 стран соревновались в трёх категориях: марафон восемь часов, пары собирали 500 деталей — время давалось два часа и личное первенство. Нашу страны представляло три команды — одна из них из Новосибирска», — рассказал корреспонденту НГС представитель новосибирской команды «Siberian team» Дмитрий Науменко.

Команда из Новосибирска заняли первое место в марафоне. Они собрали 5000 деталей за 4 часа 11 минут. 

Девушки собрали 4 пазла быстрее всех

Девушки собрали 4 пазла быстрее всех

«За столом может находится только 4 человека. Всего в команде 5. Смена по по необходимости», — добавил Науменко.

В соревновании пар сибирячки заняли третье место. 

Это не первая победа для новосибирской команды — они действующие чемпионы России и победители соревнований в Бельгии.

Неделю назад новосибирец Александр Смолкин стал абсолютным чемпионом мира по парикмахерскому искусству — он победил в двух номинациях на Международном конкурсе «OMC Hairworld 2019» в Париже.

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    cerb
    30 сен 2019 в 21:26

    лет 20 таким бабам цены бы не было..
    гречку там перебирать, рис..

    пенсионерка
    30 сен 2019 в 21:21

    лучше бы по скоростному комментированию провели чемпионат.

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 21:21

    Пазлы собирать это не в дурака подкидного играть