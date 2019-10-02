Хиты Queen, The Cranberries и Лободы переписали для сцены провинциального ДК

В Новосибирске перепели мировые хиты для мюзикла «Кавердрама. Внеклассная история», который готовит к премьере молодёжный драматический «Первый театр». О новом театральном проекте корреспонденту НГС сообщил PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.
«У нашего режиссёра Павла Валентиновича [Южакова] давно была идея сделать комедийный музыкальный спектакль про молодых людей. Тем более, у нас труппа такая: всего один человек старше 30 — Вова Казанцев. <…> Вот эта вся тема с музыкальными шоу, вот эти все "Танцы", "Голос" и так далее. [Идея мюзикла состоит в том, чтобы] показать, как это всё происходит на месте. Изнанку вот этих людей, которые туда собираются ехать, выступать… Вот эти все музыкальные коллективы, музыканты… Такое небольшое юмористическое ироничное исследование», — рассказал Валентин Копалов.
По сюжету мюзикла, музыкально-танцевальная группа из глубинки, выступающая лишь на уровне местного ДК, готовится к приезду в город отборочного жюри одного из крупных федеральных телешоу. В процессе подготовки в группе начинаются склоки, ссоры и коллектив распадается по гендерному признаку на две части — «мальчиков» и «девочек».
Для постановки «Кавердрамы» будет переделано порядка 20 мировых и российских хитов: песен групп Queen, The Cranberries, композиция из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», Майкла Джексона, Сергея Лазарева, Надежды Кадышевой, Светланы Лободы и других.
«Все эти песни переаранжированы заново, на все написаны другие тексты, которые соответствуют сюжету спектакля. То есть тут не просто актёры выскочили и начали ни с того ни с сего петь, а тут всё вписано в сюжет», — подчеркнул Копалов.
Видео: «Первый театр» / youtube.com
Пьесу для «Первого театра» специально написала московский сценарист и драматург Мария Огнева. Над танцевальной и музыкальной частью мюзикла работают: хореограф Александр Андрияшкин (лауреат «Золотой маски», экс-«Вампитер», сотрудничает с театрами «Современник», «Сатирикон», имени Пушкина и др.), Андрей Короленко (финалист конкурса молодых хореографов CONTEXT), Евгения Алиева (руководитель группы IL CANTO), Тимофей Петухов (сотрудничал с группами: «Звери», «Коридор», «Африка» и Anton Tazhun) и Максим Мисютин (музыкант и актёр «Красного факела»).
Премьера мюзикла «Кавердрама. Внеклассная история» состоится 10 и 11 октября в ДК «Прогресс».
Ранее НГС рассказывал о мюзикле новосибирского композитора Андрея Кротова по одноимённой повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», который взял в свой репертуар Сиднейский русский музыкальный театр.