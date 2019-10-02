Хиты Queen, The Cranberries и Лободы переписали для сцены провинциального ДК

«У нашего режиссёра Павла Валентиновича [Южакова] давно была идея сделать комедийный музыкальный спектакль про молодых людей. Тем более, у нас труппа такая: всего один человек старше 30 — Вова Казанцев. <…> Вот эта вся тема с музыкальными шоу, вот эти все "Танцы", "Голос" и так далее. [Идея мюзикла состоит в том, чтобы] показать, как это всё происходит на месте. Изнанку вот этих людей, которые туда собираются ехать, выступать… Вот эти все музыкальные коллективы, музыканты… Такое небольшое юмористическое ироничное исследование», — рассказал Валентин Копалов.

В Новосибирске перепели мировые хиты для мюзикла «Кавердрама. Внеклассная история», который готовит к премьере молодёжный драматический «Первый театр». О новом театральном проекте корреспонденту НГС сообщил PR-менеджер «Первого театра» Валентин Копалов.

По сюжету мюзикла, музыкально-танцевальная группа из глубинки, выступающая лишь на уровне местного ДК, готовится к приезду в город отборочного жюри одного из крупных федеральных телешоу. В процессе подготовки в группе начинаются склоки, ссоры и коллектив распадается по гендерному признаку на две части — «мальчиков» и «девочек».

Для постановки будет переделано и перепето порядка 20 мировых и российских хитов

Для постановки «Кавердрамы» будет переделано порядка 20 мировых и российских хитов: песен групп Queen, The Cranberries, композиция из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», Майкла Джексона, Сергея Лазарева, Надежды Кадышевой, Светланы Лободы и других.



«Все эти песни переаранжированы заново, на все написаны другие тексты, которые соответствуют сюжету спектакля. То есть тут не просто актёры выскочили и начали ни с того ни с сего петь, а тут всё вписано в сюжет», — подчеркнул Копалов.

