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Хоккеисты «Сибири» проиграли «Адмиралу» из Владивостока

Исход игры определила серия буллитов

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Исход игры не смог определить овертайм. В итоге в серии буллитов победил «Адмирал»

Исход игры не смог определить овертайм. В итоге в серии буллитов победил «Адмирал»

Сегодня, 30 сентября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» проиграла  «Адмиралу» из Владивостока. В основное время игра закончилась со счётом 2:2. 

Счёт на восемнадцатой минуте открыл игрок новосибирской команды Александр Шаров. Во втором периоде шайбу забросил Юусо Пуустинен.

«Адмирал» смог отыграться только под конец третьего периода. Шайбы забили Шон Лалонд и Адам Альмквист.

Исход игры не смог определить овертайм. В итоге в серии буллитов победил «Адмирал». 

Следующая игра «Сибири» пройдёт также с «Адмиралом» 2 октября.

Вчера хоккейный клуб «Сибирь» поздравил с днём рождения свою 101-летнюю болельщицу Таисию Фёдоровну.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    30 сен 2019 в 19:18

    Ахаха... Как я рад... Как я рад... Молодцы Адмирал выбил всю дурь из Сибири... Надеюсь 2 октября повторят... Позорься Сибирь мы гордимся тобой... Казаков лучший игрок Сибири...

    с богаткова
    30 сен 2019 в 19:19

    На зоне,когда служил так там тоже были спортивные команды. лично тренировал в свободное от несения службы время.

    с богаткова
    30 сен 2019 в 19:16

    Никогда на сибирь не ставлю, в прошлом сам тренер по хоккею, поэтому знаю о чем говорю.