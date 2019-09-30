Хоккеисты «Сибири» проиграли «Адмиралу» из Владивостока

Исход игры не смог определить овертайм. В итоге в серии буллитов победил «Адмирал»

Сегодня, 30 сентября, в выездном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги ХК «Сибирь» проиграла «Адмиралу» из Владивостока. В основное время игра закончилась со счётом 2:2.

Счёт на восемнадцатой минуте открыл игрок новосибирской команды Александр Шаров. Во втором периоде шайбу забросил Юусо Пуустинен.

«Адмирал» смог отыграться только под конец третьего периода. Шайбы забили Шон Лалонд и Адам Альмквист.

Исход игры не смог определить овертайм. В итоге в серии буллитов победил «Адмирал».

