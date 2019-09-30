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Осень

Федеральную трассу в Новосибирской области накрыло мощным снегопадом

Дальнобойщики попали в снежный фронт на омской трассе

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Водители попали в снегопад в районе Татарска

Водители попали в снегопад в районе Татарска

На федеральной трассе в западной части Новосибирской области пошёл сильный снегопад — водители засняли непогоду на видео, когда ехали по трассе Новосибирск — Омск.

Видеозапись сильного снегопада появилась в группе «АвтоБердск» в соцсети «ВКонтакте» вечером 30 сентября.

«Это в Новосибирской области. В районе Татарска (Татарский район). Это на выезде практически в Омскую область», — прокомментировал видеозапись координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

Согласно данным сайта Западно-Сибирского УГМС, сегодня, 30 сентября, в области шёл снег.

«В отдельных районах видимость в осадках ухудшалась до 1–2 км, днем в дымках до 1–2 км. Днем в Чанах отмечалось отложение мокрого снега диаметром до 5 мм», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Сейчас, по данным портала НГС.ПОГОДА, в Новосибирске только +3 градуса. Сегодня утром впервые этой осенью снег шёл и в Новосибирске.

Сегодня же в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    30 сен 2019 в 18:25

    А толку то? Я ещё в конце июля зимние колёса поставил на всякий случай. Так что не страшно.

    вопрос
    30 сен 2019 в 18:27

    Впервые этой осенью в Новосибирсе шел снег.
    Далее - впервые весной в Новосибирске пошел дождь.
    Впервые распустилась мать- и- мачеха.
    Впервые в Новосибирске появилась смородина...
    Вот когда опубликуют, что Впервые в Новосибирске мэр запретил точечную застройку.
    Впервые заставил дорожников полностью поменять асфальт.
    Впервые во время зимы, вся техника брошена на уборку снега и дороги идеально вычищены до асфальта.
    Вот это действительно будет Впервые.

    Фото пользователя
    30 сен 2019 в 18:52

    Сибирь. Зима. Снег. Ждем репортажей о ежеутренних и ежевечерних "пробках". А в Бердск скоро вообще будет не проехать.