Федеральную трассу в Новосибирской области накрыло мощным снегопадом

«Это в Новосибирской области. В районе Татарска (Татарский район). Это на выезде практически в Омскую область», — прокомментировал видеозапись координатор группы «АвтоБердск» Сергей Болдырев.

На федеральной трассе в западной части Новосибирской области пошёл сильный снегопад — водители засняли непогоду на видео, когда ехали по трассе Новосибирск — Омск.

«В отдельных районах видимость в осадках ухудшалась до 1–2 км, днем в дымках до 1–2 км. Днем в Чанах отмечалось отложение мокрого снега диаметром до 5 мм», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Сейчас, по данным портала НГС.ПОГОДА, в Новосибирске только +3 градуса. Сегодня утром впервые этой осенью снег шёл и в Новосибирске.



Сегодня же в жилых домах в Новосибирске начали включать отопление — на карте можно найти свою улицу и узнать, когда станет тепло в вашей квартире.

