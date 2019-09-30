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Власти заказали проведение трёх флешмобов на День народного единства за 400 тысяч рублей

В каждой акции будут участвовать по 70 человек — им дадут праздничные шапки и флажки

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Для участия в флешмобах хотят позвать творческие коллективы

Для участия в флешмобах хотят позвать творческие коллективы

Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов объявил об организации трёх флешмобов, которые должны состояться в Новосибирске в День народного единства.

Центр разместил госзакупку на оказание услуг по организации флешмобов по начальной (минимальной) стоимости в 395 тысяч рублей.

«Цель оказания услуги: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России», — говорится в документе на сайте госзакупок.

Предполагается, что участники флешмоба будут из творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области. Их привезут на место в автобусах. Место проведения флешмобов пока неизвестно.

«Количество участников в каждом флешмобе: не менее 70 человек. <...> Исполнитель обязан провести три флешмоба, продолжительность каждого флешмоба — не менее 10 минут», — отмечается в документах.

Исполнитель должен будет разработать концепцию флешмобов и дизайн единого элемента одежды участников акции — шапок, шарфов и варежек. Для участников акций необходимо не менее 70 комплектов одежды.

По требованию закупки, шапка должна быть шестиклинкой, двухслойной с отворотом и сделана из флиса, высотой не менее 25 см.  Шарф с варежками также должны быть из флиса. 

Кроме того, для флешмоба потребуются флажки с триколором, надписью «Россия» и гербом РФ, карманные календари, молочный шоколад, на упаковке которого должна содержаться информация о Дне народного единства.

Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить места проведения флешмобов. 

В прошлом году празднование Дня народного единства посетили больше ста тысяч человек.

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    КОММЕНТАРИИ (27)

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    30 сен 2019 в 18:52

    Танцы будут? Например, тверк. Исполняю его хорошо, может и меня пригласят.
    *Пошла тренироваться, задумчиво опустив глаза, слушая биение своего сердца.*

    Чуйский тракт
    30 сен 2019 в 19:04

    Осенью нападает хандра. Боюсь, даже массовое веселье ничего не изменит (( Хнык

    30 сен 2019 в 19:04

    народу жрать неча, на 400т не накормишь, хоть пляски устроют, да шапки останутся как гонорар, балдежно у нас тута , не то, что у вас тама)))