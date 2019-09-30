Власти заказали проведение трёх флешмобов на День народного единства за 400 тысяч рублей

Для участия в флешмобах хотят позвать творческие коллективы Фото: Густаво Зырянов / НГС

Центр гражданского, патриотического воспитания и общественных проектов объявил об организации трёх флешмобов, которые должны состояться в Новосибирске в День народного единства. Центр разместил госзакупку на оказание услуг по организации флешмобов по начальной (минимальной) стоимости в 395 тысяч рублей. «Цель оказания услуги: формирование представления о культурно-историческом единстве народов, проживающих на территории России, традиции совместного празднования памятной даты в истории России», — говорится в документе на сайте госзакупок.

Предполагается, что участники флешмоба будут из творческих коллективов Новосибирска и Новосибирской области. Их привезут на место в автобусах. Место проведения флешмобов пока неизвестно. «Количество участников в каждом флешмобе: не менее 70 человек. <...> Исполнитель обязан провести три флешмоба, продолжительность каждого флешмоба — не менее 10 минут», — отмечается в документах. Исполнитель должен будет разработать концепцию флешмобов и дизайн единого элемента одежды участников акции — шапок, шарфов и варежек. Для участников акций необходимо не менее 70 комплектов одежды. По требованию закупки, шапка должна быть шестиклинкой, двухслойной с отворотом и сделана из флиса, высотой не менее 25 см. Шарф с варежками также должны быть из флиса. Кроме того, для флешмоба потребуются флажки с триколором, надписью «Россия» и гербом РФ, карманные календари, молочный шоколад, на упаковке которого должна содержаться информация о Дне народного единства. Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу правительства Новосибирской области с просьбой уточнить места проведения флешмобов.