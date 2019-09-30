Золотая лачуга: в микрорайоне Щ продали барак за 50 миллионов рублей

Федеральное агентство ДОМ.РФ 27 сентября с торгов продало аварийный барак в микрорайоне Щ — по данным протокола, опубликованного на сайте агентства, на аукцион зарегистрировались 27 участников, а цена взлетела с 7 до 50 млн рублей.
Предметом торгов стал 2-этажный барак на улице Российской, 37 площадью около 600 кв. м на участке в 0,23 га. По документам ДОМ.РФ, в последние годы здание было «магазином с комбинатом бытового обслуживания».
Из 27 участников торгов только 16 подали предложения, среди них, в частности, были «Мария-Ра» и компания «Д54», которая строит в микрорайоне ЖК VivaNova. Также среди участников торгов, не заявивших предложения, были Александр Солодкин и Алексей Овчинников, который на прошлой неделе купил на торгах ДОМ.РФ два долгостроя в Нижней Ельцовке.
Торги длились 6 часов, а цена со стартовых 7,1 млн рублей выросла до 50,5 млн рублей. Последнюю ставку предложила компания «РНГС-Сибирь», которую признали победителем. По словам генерального директора застройщика Виктора Якунина, цена в 50 миллионов за барак — не прецедент для района.
«Вторые торги, в которых мы участвуем, вот такие, — рассказал он корреспонденту НГС. — Мы на Океанской-Вяземской (речь идёт о домах
Компания «Аврора» зарегистрирована в Ижевске и, по данным СМИ, аффилирована с группой «Талан», которая также приобрела на торгах участок на улице Тополёвой в Новосибирске. Корреспондент НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать планы на территории в городе.
Компания «РНГС-Сибирь», как заявил Виктор Якунин, намерена продолжить расселение и снос ветхих домов в Щ, покупка здания на Российской, 37 «даёт старт для сноса остальных домов». Всего в этом районе остаются 24 аварийных здания, которые называют «щитовыми домами» и которые дали название микрорайону.
Компания входит в группу RNGS (ранее «Роснефтегазстрой-Академинвест»), которая уже расселила несколько домов в микрорайоне. Сегодня на их месте, в частности, построены ЖК Galileo на улице Океанской, ЖК «Эдельвейс» на пересечении улиц Российской и Иванова и дом по соседству с бараком — на Российской, 21.
Когда «РНГС-Сибирь» готова будет представить концепцию застройки, пока неизвестно: Якунин отметил, что сперва нужно зарегистрировать договор и оплатить его, получить право собственности и снести приобретённое здание.