Золотая лачуга: в микрорайоне Щ продали барак за 50 миллионов рублей

Дом когда-то был жилым, но по документам числится как магазин, хотя и пустует уже несколько лет Фото: ДОМ.РФ

Федеральное агентство ДОМ.РФ 27 сентября с торгов продало аварийный барак в микрорайоне Щ — по данным протокола, опубликованного на сайте агентства, на аукцион зарегистрировались 27 участников, а цена взлетела с 7 до 50 млн рублей.

Предметом торгов стал 2-этажный барак на улице Российской, 37 площадью около 600 кв. м на участке в 0,23 га. По документам ДОМ.РФ, в последние годы здание было «магазином с комбинатом бытового обслуживания».

Из 27 участников торгов только 16 подали предложения, среди них, в частности, были «Мария-Ра» и компания «Д54», которая строит в микрорайоне ЖК VivaNova. Также среди участников торгов, не заявивших предложения, были Александр Солодкин и Алексей Овчинников, который на прошлой неделе купил на торгах ДОМ.РФ два долгостроя в Нижней Ельцовке.



Торги длились 6 часов, а цена со стартовых 7,1 млн рублей выросла до 50,5 млн рублей. Последнюю ставку предложила компания «РНГС-Сибирь», которую признали победителем. По словам генерального директора застройщика Виктора Якунина, цена в 50 миллионов за барак — не прецедент для района.

«Вторые торги, в которых мы участвуем, вот такие, — рассказал он корреспонденту НГС. — Мы на Океанской-Вяземской (речь идёт о домах № 6 и 8 по улице Океанской № 5 и 7 по улице Вяземской. — Прим. ред.) год назад [участвовали] в торгах <…>, там остались четыре не снесённых барака. Но [тогда ещё участвовала] компания из Ижевска "Аврора", она нас победила с прецедентом — 55 млн рублей».

Компания «Аврора» зарегистрирована в Ижевске и, по данным СМИ, аффилирована с группой «Талан», которая также приобрела на торгах участок на улице Тополёвой в Новосибирске. Корреспондент НГС направила в компанию запрос с просьбой прокомментировать планы на территории в городе.

Компания «РНГС-Сибирь», как заявил Виктор Якунин, намерена продолжить расселение и снос ветхих домов в Щ, покупка здания на Российской, 37 «даёт старт для сноса остальных домов». Всего в этом районе остаются 24 аварийных здания, которые называют «щитовыми домами» и которые дали название микрорайону.

