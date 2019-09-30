Павлу Устинову, осужденному за вывихнутое плечо росгвардейца, смягчили приговор

Сегодня, 30 сентября, Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову, который был осужден за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» — сотрудника Росгвардии Александра Лягина. Лягин задерживал Павла во время несанкционированного митинга 3 августа. После задержания росгвардеец заявил о вывихе плеча. Суд первой инстанции дал Устинову за это 3,5 года колонии, а теперь наказание смягчили до года условно с испытательным сроком в два года.



Как сообщают «Ведомости», адвокаты Устинова настаивали на его полной невиновности и просили суд рассмотреть видео, на котором видно, что молодой человек не сопротивлялся при задержании и не мог навредить росгвардейцу. Павел свою вину также не признал, как и сам факт участия в митинге, — по его словам, он оказался на месте случайно.

