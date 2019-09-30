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Страна и мир

Павлу Устинову, осужденному за вывихнутое плечо росгвардейца, смягчили приговор

Вместо трех с половиной лет колонии он получил год условно

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Павел Устинов отрицает, что участвовал в митинге

Павел Устинов отрицает, что участвовал в митинге

Сегодня, 30 сентября, Мосгорсуд смягчил приговор актеру Павлу Устинову, который был осужден за «применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти» — сотрудника Росгвардии Александра Лягина. Лягин задерживал Павла во время несанкционированного митинга 3 августа. После задержания росгвардеец заявил о вывихе плеча. Суд первой инстанции дал Устинову за это 3,5 года колонии, а теперь наказание смягчили до года условно с испытательным сроком в два года.

Как сообщают «Ведомости», адвокаты Устинова настаивали на его полной невиновности и просили суд рассмотреть видео, на котором видно, что молодой человек не сопротивлялся при задержании и не мог навредить росгвардейцу. Павел свою вину также не признал, как и сам факт участия в митинге, — по его словам, он оказался на месте случайно.

История Устинова приобрела широкий резонанс — за своего коллегу по цеху вступились многие актеры. К ним присоединились и другие звезды, а также известные политики и правозащитники. Среди них Павел Деревянко, Михаил Ефремов, режиссеры Андрей Звягинцев, Константин Райкин, рэпер Оксимирон, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

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    КОММЕНТАРИИ (39)

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    30 сен 2019 в 17:34

    Ну это же наглое враньё, что он не сопротивлялся при задержании. На видео явно видно, что он пытается вырваться и убежать. Зря смягчили приговор ему.

    30 сен 2019 в 17:38

    Он все равно не виновен, пусть судится дальше.

    Гвардеец кремлевского дедушки
    30 сен 2019 в 17:32

    Гуманность путинского правосудия по отношению к бандиту, нагло и цинично разговаривавшему по мобильнику на Тверской, потрясает!