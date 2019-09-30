Почти семь десятков домов остались без горячей воды из-за ремонта труб

«В зоне теплоснабжения Кировской котельной в тепловой камере производились ремонтные работы. Полного отключения не было, было ухудшение параметров горячего водоснабжения. В настоящее время горячее водоснабжение возобновляется», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

Об отключении в редакцию НГС сообщила читательница, проживающая на улице Зорге. По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), под отключение попали 64 строения.

В понедельник, 30 сентября, в Кировском районе Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду в нескольких десятках домов.

В энергокомпании добавили, что горячая вода вернётся в дома новосибирцев к вечеру.

Отопление во всех жилых домах Новосибирска появится до 7 октября — через неделю в квартирах более чем 1,3 миллиона горожан будет тепло. Мы опубликовали карту, на которой можно посмотреть, когда ваш дом подключат к теплу.

