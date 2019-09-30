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Отопительный сезон 2019-2020

Почти семь десятков домов остались без горячей воды из-за ремонта труб

Коммунальщики обещали вернуть воду к вечеру понедельника

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Под отключение от горячей воды попали 64 дома

Под отключение от горячей воды попали 64 дома

В понедельник, 30 сентября, в Кировском районе Новосибирска из-за ремонта отключили горячую воду в нескольких десятках домов.

Об отключении в редакцию НГС сообщила читательница, проживающая на улице Зорге. По информации пресс-службы Сибирской генерирующей компании (СГК), под отключение попали 64 строения.

«В зоне теплоснабжения Кировской котельной в тепловой камере производились ремонтные работы. Полного отключения не было, было ухудшение параметров горячего водоснабжения. В настоящее время горячее водоснабжение возобновляется», — рассказали корреспонденту НГС в пресс-службе СГК.

В энергокомпании добавили, что горячая вода вернётся в дома новосибирцев к вечеру. 

Отопление во всех жилых домах Новосибирска появится до 7 октября — через неделю в квартирах более чем 1,3 миллиона горожан будет тепло. Мы опубликовали карту, на которой можно посмотреть, когда ваш дом подключат к теплу. 

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    КОММЕНТАРИИ (12)

    30 сен 2019 в 17:17

    СГК подготовила город.)
    Это еще зима не наступила...

    дмитрий
    30 сен 2019 в 17:20

    г солженицын свое дело туго знает

    Гость
    30 сен 2019 в 17:16

    всё идёт по плану