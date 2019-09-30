«Путь шамана»: сторонники задержанного якута продолжат поход на Кремль из Новосибирска

Один из последователей намерен собрать группу для новой акции, на которую Крюкова вдохновил шаман

Сторонники якутского шамана Александра Габышева решили продолжить путь из Новосибирска уже без своего лидера. Они хотят дойти пешком до Москвы, но сделать это в форме туристической акции «Путь шамана».

Сам Габышев шёл из Якутии в Москву, чтобы, по словам его сторонников, «изгнать Путина». Дойти ему удалось только до Восточной Сибири — его задержали на границе Иркутской области и обвинили в экстремизме.

Как сообщил корреспонденту НГС один из последователей шамана Дмитрий Крюков, сторонники не будут продолжать прерванную акцию Александра Габышева, а попробуют начать новый путь уже из Новосибирска.