«Путь шамана»: сторонники задержанного якута продолжат поход на Кремль из Новосибирска

Сторонники якутского шамана Александра Габышева решили продолжить путь из Новосибирска уже без своего лидера. Они хотят дойти пешком до Москвы, но сделать это в форме туристической акции «Путь шамана».
Сам Габышев шёл из Якутии в Москву, чтобы, по словам его сторонников, «изгнать Путина». Дойти ему удалось только до Восточной Сибири — его задержали на границе Иркутской области и обвинили в экстремизме.
Как сообщил корреспонденту НГС один из последователей шамана Дмитрий Крюков, сторонники не будут продолжать прерванную акцию Александра Габышева, а попробуют начать новый путь уже из Новосибирска.
«Мы не продолжаем дело Александра Габышева. Это новое движение. Назвали его "Путь шамана", потому что шаман шёл пешком. Шаман многому научил нас. Это спортивное мероприятие: мы пройдём пешком в суровых условиях, будем узнавать о жизни других людей, информировать их. Это просто эксперимент — дадут ли нам дойти под видом спортивной команды до Москвы, в чём мы сильно сомневаемся, — отметил Крюков. — Уже есть точно трое из старой команды, ещё трое думают присоединиться, тоже из старой команды. Также появились новые люди — семейная пара думает присоединиться и ещё несколько человек из Новосибирска. Сейчас я жду от них звонка».
Дмитрий Крюков не смог уточнить, когда именно группа выдвинется из Новосибирска, но сказал, что это произойдёт в ближайшие две недели, как только все желающие приедут в город.
В конце сентября новосибирец Константин Ерёменко написал портрет шамана Александра Габышева. Художник назвал картину с якутским колдуном «Дойди и изгони».